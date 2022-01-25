نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة أصنعي العيش الياباني في البيت بمكونات بسيطة وسهل التحضير في المقال التالي
طريقة عمل العيش الياباني، يعد العيش الياباني من ألذ وأشهى المخبوزات حيث أن لها مذاق خاص وممتع، ويمكنك تحضير طريقة عمل العيش الياباني بمكونات سهلة وبسيطة وفي أسرع وقت، ويدخل في تكوينه عناصر غذائية مفيدة للجسم، ويمكن تحضير العيش الياباني أو خبز الحليب أو العجينة اليابانية السحرية كما يقال عليه بأكثر من طريقة مختلفة مثل الجاهز والإستغناء عن شرائه، و في هذا المقال سنقوم بتوضيح طرق متعددة لعمل العيش الياباني في المنزل.
طريقة عمل العيش الياباني
العيش الياباني من أخف المخبوزات وألذها لما فيه من مكونات مفيدة، ويطلق على العيش الياباني عيش الحليب حيث أنه مزيج. من الحليب ومحسن الخبز الطبيعي، ويمكن تقديمه للأطفال مع النيوتيلا.
خبز الحليب بمحسن خبز طبيعي
سنقوم بتحضير خبز الحليب بمكونات سهلة ومتوفرة، وطريقة بسيطة كما يلي:
المكونات:
- ملعقتين من الدقيق متعدد الإستخدامات.
- 6 ملاعق من الماء.
- 2 كوب ونصف من دقيق المخبوزات.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- عدد حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتين من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين من الزبدة الذائبة.
الطريقة:
- لعمل المحسن الطبيعي قومي بإحضار مقلاة وضعي بها ملعقتين الدقيق مع الماء.
- قلبي حتى يصبح القوام متجانس بدون كتل.
- إرفعيه على النار حتى ينضج.
- إتركيه يبرد.
- في وعاء ضعي الخميرة، والسكر، والحليب، وقلبي جيداً.
- إتركيه في مكان دافئ ليختمر.
- ضعي الدقيق مع الملح والبيض والزبدة، وإعجنيهم جيداً.
- ضيفي الحليب مع الخميرة وقلبي.
- ضعي مزيج الدقيق مع الماء المحضر مسبقاً.
- قومي بالعجن لحين حصولك على عجينة ملساء.
- إتركي العجين يرتاح عشر دقائق.
- رشي سطح جاف بالدقيق، وإفردي العجينة عليها.
- قطعي العجينة ثلاث قطع متساوية.
- لفي كل قطعة مثل الرول.
- إحضري صينية مستطيلة وقومي بدهنها بقطعة من الزبدة، ورشي رشة من الدقيق حتي لا تلتصق العجينة في الصينية.
- ضعي كل قطعة بجانب القطعة الأخري.
- إخفقي حبة من البيض ،وإدهني وجه الخبز.
- إتركيه في مكان دافئ ربع ساعة ليختمر مرة أخري.
- ضعيه في فرن ساخن حتى يحمر وجهه.
- وقد ذكرنا ساباقً عن طريقة عمل العيش الكيزر في البيت هش بديل الجاهز.
- إتركيه يهدأ، وقدميه مع نيوتيلا.
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