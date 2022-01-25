بمكونات بسيطة أصنعي العيش الياباني في البيت بمكونات بسيطة وسهل التحضير

طريقة عمل العيش الياباني، يعد العيش الياباني من ألذ وأشهى المخبوزات حيث أن لها مذاق خاص وممتع، ويمكنك تحضير طريقة عمل العيش الياباني بمكونات سهلة وبسيطة وفي أسرع وقت، ويدخل في تكوينه عناصر غذائية مفيدة للجسم، ويمكن تحضير العيش الياباني أو خبز الحليب أو العجينة اليابانية السحرية كما يقال عليه بأكثر من طريقة مختلفة مثل الجاهز والإستغناء عن شرائه، و في هذا المقال سنقوم بتوضيح طرق متعددة لعمل العيش الياباني في المنزل.

طريقة عمل العيش الياباني

العيش الياباني من أخف المخبوزات وألذها لما فيه من مكونات مفيدة، ويطلق على العيش الياباني عيش الحليب حيث أنه مزيج. من الحليب ومحسن الخبز الطبيعي، ويمكن تقديمه للأطفال مع النيوتيلا.

خبز الحليب بمحسن خبز طبيعي

سنقوم بتحضير خبز الحليب بمكونات سهلة ومتوفرة، وطريقة بسيطة كما يلي:

المكونات:

ملعقتين من الدقيق متعدد الإستخدامات.

6 ملاعق من الماء.

2 كوب ونصف من دقيق المخبوزات.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

عدد حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من الزبدة الذائبة.

الطريقة: