نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هيئة الدواء تحذر المصابين بالبرد من دواء منتشر بالصيدليات توقف عن تناوله فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجدنا أنه بسبب الطقس الحالي ووجود نزلات البرد الشديدة ، يعاني الكثير منا من العديد من حالات نزلات البرد والسعال مع أعراض مشابهة جدًا لأعراض فيروس كورونا القاتل. السعال ، نجد أن هناك تحذيرات بعدم تناول هذه الأدوية دون إذن طبيبك لأنها يمكن أن تسبب الوفاة ، وفي هذه المقالة سنشرح لك أهم الأدوية التي تحذر منها إدارة الدواء.

ما هي تحذيرات هيئة الدواء

تحذر إدارة الدواء من تناول أي أدوية لنزلات البرد والسعال دون استشارة الطبيب. قالت إدارة الأدوية إن أدوية البرد والسعال في الصيدلية يمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص ، مما يتسبب في وفاته دون معرفة ذلك. وجدنا أن الأدوية التي تفاعلت مع مثبطات السعال وتسببت في الوفاة هي المسكنات والمهدئات والمنومات ، وعند تناول مثبطات البرد والسعال يجب التوقف عن تناولها حتى الشفاء التام.

نصائح هامة جدا للتخلص من أعراض البرد دون أدوية

وجدنا أنه عندما تكون لدينا أعراض البرد والسعال ، يمكننا اتباع بعض النصائح للتخلص من أعراض البرد دون أي دواء أو دواء ، وهذه النصائح هي: شرب السائل الساخن مع الليمون واليانسون ، والليمون يساعد على تعزيز المناعة ، واليانسون النجمي له تأثير في تخفيف التهاب الحلق تجنب التعرض للهواء البارد لا تستحم بالماء الساخن ولا تخرج في الهواء البارد تناول اليوسفي والبرتقال لاحتوائهما على فيتامين سي. اشرب الماء البارد قبل الخروج. استخدم قطرات الأنف للمساعدة في التنفس. اشرب العسل بالماء الدافئ كل صباح.

أعراض أوميكرون

التعب الشديد، خدش بالحلق، سعال جاف، الشعور بعدم الراحة، سعال خفيف في بعض الحالات

يجب استخدام الكمامات عند التعامل مع أفراد الأسرة للوقاية من العدوى أو الشك الأقنعة مهمة في كل مكان يوجد فيه تجمع أو نقل أو حمام سباحة أو مكان للتجمع. غط فمك وأنفك بمرفقك أو كوعك. منديل عند العطس أو السعال. نظف يديك بشكل متكرر وعقمها بالماء والصابون أو المطهر الطبي. ممنوع المصافحة والعناق والقبلات ، والتقبيل يمكن أن ينشر سلالة الدلتا وجميع سلالات كورونا.

مشوربات تساعد على التخلص من البرد

الشاي الأخضر، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على نمو خلايا الدماغ، وتقوية الذاكرة وتساعد في زيادة التركيز والإنتباه. مشروب الزنجبيل، يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ مما يزيد من قوة التركيز والإنتباه، وتقوية الذاكرة. عصائر الفواكه الطازجة، خاصة عصير الموز بالحليب، وعصير الليمون، وعصير الجوافة، والأناناس.

علاج البرد بالأعشاب

عن طريق العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات، كما يساعد على التخلص من السعال المصاحب للزكام، يمكن تناول العسل كما هو أو إذابته في كوب من الماء الدافئ، والجدير بالذكر أنه لا يجب استخدام العسل من قبل الأطفال ما دون عمر السنة.

علاج البرد بالمحلول الملحي

يمكن اللجوء إلى الغرغرة بالمحلول الملحي للتقليل من شدة أعراض الزكام والتقليل من احتقان الأنف من خلال التقليل من لزوجة المخاط.