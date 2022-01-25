طريقة عمل الصفيحة اليافاوية ألذ وأسهل طريقة عمل الصفيحة المبرومة بالخطوات

طريقة عمل الصفيحة اليافاوية، واحدة من أشهر طرق عمل صفيحة اللحم، تلك الوجبة الخفيفة، التي يمكنك تناولها في الإفطار أو بين الوجبات، أو يمكنك حملها معك لتناولها في منتصف يوم عمل شاق وطويل، حيث تعوضك عن البروتينات اللازمة، لإنتاج الطاقة في الجسم وجعله يعمل بكفاءة، وهي ميزة لتلك الوجبة الخفيفة، بأنها مغذية ومفيدة للجسم كثيرًا، وهناك أكثر من طريقة لعمل الصفيحة في المنزل مثل؛ طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، أو الصفيحة اليافاوية ديما حجاوي، أو طريقة عمل الصفيحة المبرومة، وكذلك طريقة عمل الصفيحة منال العالم، أو طريقة عمل الصفيحة بالبندورة الفلسطينية، أو طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، وكذلك طريقة عمل الصفيحة الشامية، أو ما تعرف بطريقة صفيحة أرمنية.

طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية

تشبه كثيرًا طريقة عمل صفيحة شامية بدبس الرمان، إلا أنها تختلف عنها في الكثير من التفاصيل، خاصة وأن اللحم من أكثر مصادر البروتين أمنًا، وهو ما قد يساعد الأطفال، على بناء جسم سليم، وإنتاج وتحرير طاقة جيدة ، تمكنك من مواصلة العمل، بشكل جيد وواضح، بالإضافة إلى أن البروتين الجيد في الجسم، يعزز المناعة، ويمكن للسيدات خلال فترة الحمل تناولها بأمان، لمساعدة الجنين على النمو بطريقة جيدة، وأيضًا تناسب الرياضيين ومن يخضعون لأنظمة غذائية لإنقاص الوزن، فيمكنك تنفيذ طريقة عمل الصفيحة اليافاوية باللحم، والاستمتاع بوجبة شهية ومختلفة.

طريقة عمل الصفيحة باللحمة

4 أكواب من الطحين.

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب واحد من البصل المقطع ناعما.

كأس واحد ماء.

كوب زيت للقلي.

½ ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة سماق.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل الصفيحة المبرومة