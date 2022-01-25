احسن طريقة صبغ الشعر الأبيض وإزالة الشيب المبكر بملعقة قهوة وقرنفل استعيدي شبابك وانسي الشيب

طريقة صبغ القهوة والقرنفل لصبغ الشعر الأبيض، الشعر من أهم أسرار جمال المرأة ، حيث تحرص كل امرأة على إظهار جمال شعرها و لمعانه ولونه، حيث تقوم بعض السيدات بالذهاب إلى صالون التجميل لعمل خلطات كيماوية لتغيير لون شعرها التي سوف تؤثر على فروة الرأس وبصيلة الشعر ويسبب تساقط الشعر وإتلافه، ويوجد سيدات تعاني من الشعر الأبيض فتذهب أيضا إلى صالون التجميل لصبغ الشعر باللون البنى باستخدام الصبغات التي تحتوى على مادة الأمونيا التي تضر الشعر وتلفه، سوف نقوم بتحضير وصفة الصبغة في المنزل لضمان سلامتها على فروة الرأس والشعر.

طريقة تحضير وصفة القهوة والقرنفل الشعر الأبيض

المكونات:-

نصف كوب من الماء.

٢ معالق من القرنفل الناعم.

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء معدنى خاص بالوصفات نقوم بخلط الماء مع القرنفل ونقلب جيدا حتى ذوبان القرنفل.

ثم نقوم بإضافة القهوة ونقلب جيداً ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ويترك حتى الغليان.

يضاف إلى الخليط زيت الزيتون ويقلب الخليط جيدا حتى تتجانس كل المكونات جيدا.

يوزع الخليط على شعر نظيف وجاف تماماً من الماء حتى تنجح الوصفة.

نقوم بارتداء قفازات قبل استخدام الصبغة ويفرد الخليط على الشعر بالكامل وخاصة على الشعر الأبيض وبعد ذلك مرتدة القبعة الخاصة بالشعر.

يترك الخليط ليلة كاملة ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء. الدافئ.

تكرر هذه الوصفة حتى يغطى الشعر الأبيض بالكامل.

طريقة أخري لصبغ الشعر باللون البنى:-

المكونات:-

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من القرنفل.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

يغسل الشعر جيدا للتخلص من أي دهون أو أتربة أو أي مستحضرات خاصة بالشعر.

في وعاء نقوم بخلط القهوة مع الماء ونقلب جيدا حتى ذوبان القهوة.

يرفع الخليط على نار هادئة حتى تغلي ثم تترك جانبا لتبرد قليلاً.

في بوله نضع القرنفل والنشا والكاكاو واخلطي المكونات جيدا ثم نقوم بإضافة خليط القهوة والماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمى.

نقوم بإضافة زيت الزيتون ويقلب الخليط حتى يتجانس مع باقي المكونات.

يغطى الخليط ويترك لمدة ٣٠ دقيقة.

يوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة من ساعتين إلى ٣ ساعات وارتداء غطاء الرأس الخاص بالاستحمام للاحتفاظ بكمية الخليط على الشعر.

بغسل الشعر بالماء الفاتر ويجفف جيدا بمنشفة نظيفة.

علامات الشيب والشعر الأبيض من أكثر الأشياء التي تضايق النساء، وبسبب ذلك تلجأ الكثير منهم للتخلص من هذه العلامات باستخدام طرق كثيرة ومختلفة، ومن أشهرها صبغ الشعر بالكثير من الألوان، ولكن بسبب ارتفاع سعر الصبغات الكيميائية والخوف من تلف الشعر بسببها، تلجأ النساء إلى استخدام وصفات طبيعية للحصول على شعر خالي من علامات الشيب والشعر الأبيض.