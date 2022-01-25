نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شركسية الدجاج مع الصوص على طريقة الشيف سارة عبد السلام في المقال التالي
شركسية الدجاج، أو الفراخ الشركسية هي طبق من المأكولات المصرية أو التركية، يقدم مع الأرز والصوص الشهي ألذيذ، اليوم ومن خلال موقعنا نقدم لكم وصفة بالخطوات لتسطيع كل فتاة ليس لها علاقة مع المطبخ يمكنها أن تخضر افضل واشهي الأطباق المميزة بطعم شهى.
طبق الشركسية بالدجاج، بيست من الوصفات الصعبة كما يعتقد البعض بل يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر عند معرفة الخطوات والمقادير المحددة نرجو فقط اتباع الخطوات للحصول على طبق مميز.
طريقة تحضير شركسية الدجاج
طبق اليوم شركسية مع شرائح الدجاج والأرز الأبيض من احد الوصفات التي تقدمها الشيف سارة عبد السلام من خلال برنامج سنة أولي طبخ لتحضير أسهل الوصفات مثل المطاعم كما سبق وقدمنا لكم سلطة تكس مكس.
المقادير الشركسية :-
(لعمل الأرز)
- 4كوب أرز مصري.
- سمنة.
- 3ورق لاورا.
- 4فص مستكة.
- ملح حسب الرغبة.
(لعمل الدجاج)
- ٤صدور دجاج.
- سمنة.
- رشة جوزة الطيب.
- ملح.
- فلفل أسود.
(لعمل الصوص)
- 5شريحة توست.
- 5فص ثوم مفروم.
- كوب عين جمل مطحون.
- نصف كوب عين جمل صحيح.
- مرقة دجاج.
- سمنة.
- رشة جوزة الطيب.
- 2معلقة صغيرة من كزبرة جافة.
- نصف معلقة صغيرة من حبهان بودر المطحون.
- ملح.
- فلفل أسود.
خطوات التحضير شركسية الدجاج
- في البداية نبدأ في عمل الأرز نضع في حلة على النار نضع السمنة والمستكة وورق اللاورا ونترك المستكة والسمنة حتى يذوبوا ثم نضيف الأرز ونشوحه ثم نسقيه بماء ساخن ونضبط الملح ونقلب ونغطي عليه حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار ونتركه حتى تمام النضج.
- يليه عمل الدجاج نحضر في طاسة على النار نضع السمنة حتى تسخن ثم نضع شرائح صدور الدجاج ونبدأ في التقليب ونشوحها ثم نقلبها على الوجه الأخر ونضع رشة جوزة الطيب وملح وفلفل أسود ثم نضيف القليل من الماء الساخن ونتركها حتى تنضج جيدا.
- وأخير تحضير الصوص الشركسية في الكبة نضع الثوم وكل التوابل وعين الجمل والتوست “منزوع الأطراف” ونطحن طحن ناعم ثم في طاسة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الخليط ونحمصه حتى يكتسب لون ذهبي ثم نضيف المرقة ونتركه على نار هادئة حتى يغلي غلوتين حتى يصبح القوام أثقل.
- ثم نحضر طبق التقديم ونبدأ في وضع الأرز أولا ثم نبدأ في وضع شرائح الدجاج وأخير نضع الصوص ألذيذ.
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