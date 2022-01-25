طريقة عمل شركسية الدجاج مع الصوص على طريقة الشيف سارة عبد السلام

شركسية الدجاج، أو الفراخ الشركسية هي طبق من المأكولات المصرية أو التركية، يقدم مع الأرز والصوص الشهي ألذيذ، اليوم ومن خلال موقعنا نقدم لكم وصفة بالخطوات لتسطيع كل فتاة ليس لها علاقة مع المطبخ يمكنها أن تخضر افضل واشهي الأطباق المميزة بطعم شهى.

طبق الشركسية بالدجاج، بيست من الوصفات الصعبة كما يعتقد البعض بل يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر عند معرفة الخطوات والمقادير المحددة نرجو فقط اتباع الخطوات للحصول على طبق مميز.

طريقة تحضير شركسية الدجاج

طبق اليوم شركسية مع شرائح الدجاج والأرز الأبيض من احد الوصفات التي تقدمها الشيف سارة عبد السلام من خلال برنامج سنة أولي طبخ لتحضير أسهل الوصفات مثل المطاعم كما سبق وقدمنا لكم سلطة تكس مكس.