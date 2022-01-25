احذر خطير جدا اذا وجدت هذه العلامات على الفراخ فهي مسرطنة تخلص منها فورا تسبب الوفاه

مع الانتشار السريع للحرارة وأمراض الدواجن ، يمكن لربات البيوت الانتباه إلى بعض العلامات عند شراء أو تناول الدجاج للكشف عن فاعلية الدجاج أو فساده ، خاصة بعض الدواجن المحقونة بالهرمونات المسببة للسرطان في الأسواق د. شيرين علي زكي ، اقترحت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ولجنة الأسطول الطبي بالاتحاد البيطري العام في بيانها “إلى مصراوي” اتباع النصائح التالية عند شراء الدجاج والطيور بشكل عام.

الدجاج المسرطن