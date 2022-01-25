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عمر شويل - جدة احذر خطير جدا اذا وجدت هذه العلامات على الفراخ فهي مسرطنة تخلص منها فورا تسبب الوفاه - ثقفني
مع الانتشار السريع للحرارة وأمراض الدواجن ، يمكن لربات البيوت الانتباه إلى بعض العلامات عند شراء أو تناول الدجاج للكشف عن فاعلية الدجاج أو فساده ، خاصة بعض الدواجن المحقونة بالهرمونات المسببة للسرطان في الأسواق د. شيرين علي زكي ، اقترحت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ولجنة الأسطول الطبي بالاتحاد البيطري العام في بيانها “إلى مصراوي” اتباع النصائح التالية عند شراء الدجاج والطيور بشكل عام.
الدجاج المسرطن
- رائحة الدجاج نفاذة ورائحة كريهة تدل على التغذية الخاطئة لروث الأسماك والتي تحدث في كثير من مزارع الدواجن والطيو
- لون الدجاجة حمراء داكنة “أرجوانية” تدل على أنها مريضة وتذبح أثناء المرض. والاحمرار علامة على تجلط الدم بين الجلد والعظام ، ومن تلك الأمراض أنفلونزا الطيور. يعني اللون الأزرق الداكن أن الدجاج يتم ذبحه بعد موته وغالبًا ما يستخدم في صنع قطع الدجاج وألواحها.
- يشير القوام اللاصق إلى أن الدجاج قد تعفن وبدأ في التعفن وذلك بسبب الحرارة العالية بعد الذبح وليس في الثلاجة مباشرة.
- قطع الدجاج: تجنب شراء قطع الدجاج “الأفخاذ ، الصدور ، الأجنحة ، الفطائر ، الكبد ، الحوصلات” لأنها مجهولة المصدر ولا يمكنك التأكد من صحتها ، فالأفضل شرائها كاملة وتقسيمها بنفسك.
- قوام قوانص الكبد: عند شراء قوانص الكبد ، يجب أن تكون قاسية وناعمة وليست بارزة.
- لون صدور الدجاج: تجنب شراء صدور الدجاج البيضاء الخيالية ، فهذا يدل على أن الدجاج سلق على نار عالية مع إزالة الريش.
- الدجاج المجمد: عند شراء “الدجاج المجمد” ، يرجى التأكد من عدم وجود فجوة بين كيس التغليف والدجاج ، لأن التغليف غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى ظهور الجراثيم والبكتيريا ، والتي قد تشكل خلايا سرطانية وتشكل خطراً خطيراً. يهدد الصحة ، خاصة مع الاستخدام المتكرر.
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