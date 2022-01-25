صحة

احذر خطير جدا اذا وجدت هذه العلامات على الفراخ فهي مسرطنة تخلص منها فورا تسبب الوفاه

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عمر شويل - جدة احذر خطير جدا اذا وجدت هذه العلامات على الفراخ فهي مسرطنة تخلص منها فورا تسبب الوفاه - ثقفني

مع الانتشار السريع للحرارة وأمراض الدواجن ، يمكن لربات البيوت الانتباه إلى بعض العلامات عند شراء أو تناول الدجاج للكشف عن فاعلية الدجاج أو فساده ، خاصة بعض الدواجن المحقونة بالهرمونات المسببة للسرطان في الأسواق د. شيرين علي زكي ، اقترحت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ولجنة الأسطول الطبي بالاتحاد البيطري العام في بيانها “إلى مصراوي” اتباع النصائح التالية عند شراء الدجاج والطيور بشكل عام.

الدجاج المسرطن

  1.  رائحة الدجاج نفاذة ورائحة كريهة تدل على التغذية الخاطئة لروث الأسماك والتي تحدث في كثير من مزارع الدواجن والطيو
  2. لون الدجاجة حمراء داكنة “أرجوانية” تدل على أنها مريضة وتذبح أثناء المرض. والاحمرار علامة على تجلط الدم بين الجلد والعظام ، ومن تلك الأمراض أنفلونزا الطيور. يعني اللون الأزرق الداكن أن الدجاج يتم ذبحه بعد موته وغالبًا ما يستخدم في صنع قطع الدجاج وألواحها.
  3. يشير القوام اللاصق إلى أن الدجاج قد تعفن وبدأ في التعفن وذلك بسبب الحرارة العالية بعد الذبح وليس في الثلاجة مباشرة.
  4. قطع الدجاج: تجنب شراء قطع الدجاج “الأفخاذ ، الصدور ، الأجنحة ، الفطائر ، الكبد ، الحوصلات” لأنها مجهولة المصدر ولا يمكنك التأكد من صحتها ، فالأفضل شرائها كاملة وتقسيمها بنفسك.
  5. قوام قوانص الكبد: عند شراء قوانص الكبد ، يجب أن تكون قاسية وناعمة وليست بارزة.
  6. لون صدور الدجاج: تجنب شراء صدور الدجاج البيضاء الخيالية ، فهذا يدل على أن الدجاج سلق على نار عالية مع إزالة الريش.
  7. الدجاج المجمد: عند شراء “الدجاج المجمد” ، يرجى التأكد من عدم وجود فجوة بين كيس التغليف والدجاج ، لأن التغليف غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى ظهور الجراثيم والبكتيريا ، والتي قد تشكل خلايا سرطانية وتشكل خطراً خطيراً. يهدد الصحة ، خاصة مع الاستخدام المتكرر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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