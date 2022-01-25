بمكونات بسيطة اعملي سكونز الجبن بطعم رائع ومذاق مميز في المنزل

يعد سكونز الجبن من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهي وجبة اقتصادية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق وأنواع من الجبن والبيض ومكونات آخرى ويتم تحضيرها بخلط جميع المكونات وإدخالها الفرن ثم تصبح جاهزة للتقديم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما انها مفيدة جداً للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سكونز الجبن الشهي في المنزل.

مكونات عمل سكونز الجبن

يحتوي سكونز الجبن على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من اللبن الرايب.

نصف كوب جبن بارميزان مبشور.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب جبن شيدر مبشور.

٥ ملاعق كبيرة من الزبدة.

للوجه

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير سكونز الجبن الشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-