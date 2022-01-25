نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة اعملي سكونز الجبن بطعم رائع ومذاق مميز في المنزل في المقال التالي
يعد سكونز الجبن من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهي وجبة اقتصادية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق وأنواع من الجبن والبيض ومكونات آخرى ويتم تحضيرها بخلط جميع المكونات وإدخالها الفرن ثم تصبح جاهزة للتقديم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما انها مفيدة جداً للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل سكونز الجبن الشهي في المنزل.
مكونات عمل سكونز الجبن
يحتوي سكونز الجبن على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٢ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من اللبن الرايب.
- نصف كوب جبن بارميزان مبشور.
- ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- نصف كوب جبن شيدر مبشور.
- ٥ ملاعق كبيرة من الزبدة.
للوجه
- حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير سكونز الجبن الشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً، ثم نضيف له الزعتر والبيكنج بودر مع التقليب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة إلى الدقيق مع التقليب حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.
- ثم نضيف الجبن المبشور إلى خليط الدقيق مع التقليب، ثم في خليط آخر نقوم بخلط البيض مع اللبن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط البيض إلى خليط الدقيق مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نرش الدقيق على سطح ونقوم بفرد العجين مع تركه سميك قليلا، ثم نشكله على هيئة دوائر.
- بعد ذلك نرص الدوائر على صينية مفروشة بورق الزبدة، ثم ندهن الوجه بالبيض واللبن.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرنسية ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق سكونز بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ