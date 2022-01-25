نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا تعب ولا سعر غالي..طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت في 20 دقيقة بس في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت الشتاء هو موسم إنتاج جبن الديك الرومي، والذي يستخدم بشكل أساسي في السندويشات المدرسية لأنه من الصعب أن يتدهور وله نكهة مميزة يستمتع بها الصغار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه لإعداد مجموعة متنوعة من الوجبات، بما في ذلك المعكرونة مع صلصة البشاميل والأرز والبيتزا، وخفيف الملح، نظرا لقيمته الغذائية، خاصة وأن كيلوغرام واحد من الحليب يكلف أقل من كيلوغرام من جبن الديك الرومي، بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت
يفضل إنتاج جبنة الديك الرومي في المنزل للبقاء بصحة جيدة وآمنة، فهي عنصر أساسي في السندويشات والعديد من الأطعمة الأخرى، خاصة بالنظر إلى التقنيات المشكوك فيها في حفظها في السوبر ماركت، ينتج كيلوجرام من الزبادي ما يقرب من ثُمن كيلوجرام من جبنة الرومي، ويتأثر لون الجبن بنوع الحليب المستخدم:
- حليب البقر لون أصفر صافٍ.
- أبيض مصفر: يحتوي على حليب أبقار أكثر من حليب الجاموس.
- لون أبيض غامق يشبه الجاموس وليس بقرة.
طريقة صنع جبن رومى
ووفقًا للشيف حسن، فإن ما يلي طريقة سهلة وسريعة لصنع جبنة الرومي في المنزل:
- 3كيلو حليب بقري محلي طازج غير مبستر.
- 200 جم الزبادي
- 12 كوب ماء مثلج
- ملعقة كبيرة حبيبات الفلفل الأسود
- ملح، 1 ملعقة صغير
- 4 قطرات من اللون الأصفر لتلوين الطعام
- شاش مصنوع من القطن.
طريقة عمل جبن الرومي منزلي الصنع
- ضعي الحليب على نار متوسطة واتركيه حتى يسخن دون غليان.
- قلبي الزبادي في تيار منتظم حتى يصبح ناعمًا.
- يُمزج الملح والماء المثلج في وعاء صغير، ثم يُضاف إلى الحليب ويُحرّك جيدًا.
- يُغلى الحليب، ثم يُغطّى ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة على نار خفيفة جدًا.
- يقلب الحليب بشكل مستعرض، وليس بشكل دائري، ثم يغطى ويترك جانباً لمدة 20 دقيقة.
- اجمع بين الفلفل الأسود وملون الطعام، ولديك قلبي.
- صب الجبن في مصفاة مبطنة بالشاش ولفها بإحكام.
- ضع وزناً فوق الجبن أو قدر من الماء.
- اترك 12 ساعة حتى تنضج الجبن.
- قدّم الجبن إلى شرائح رفيعة.
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