ولا تعب ولا سعر غالي..طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت في 20 دقيقة بس

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت الشتاء هو موسم إنتاج جبن الديك الرومي، والذي يستخدم بشكل أساسي في السندويشات المدرسية لأنه من الصعب أن يتدهور وله نكهة مميزة يستمتع بها الصغار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه لإعداد مجموعة متنوعة من الوجبات، بما في ذلك المعكرونة مع صلصة البشاميل والأرز والبيتزا، وخفيف الملح، نظرا لقيمته الغذائية، خاصة وأن كيلوغرام واحد من الحليب يكلف أقل من كيلوغرام من جبن الديك الرومي، بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

يفضل إنتاج جبنة الديك الرومي في المنزل للبقاء بصحة جيدة وآمنة، فهي عنصر أساسي في السندويشات والعديد من الأطعمة الأخرى، خاصة بالنظر إلى التقنيات المشكوك فيها في حفظها في السوبر ماركت، ينتج كيلوجرام من الزبادي ما يقرب من ثُمن كيلوجرام من جبنة الرومي، ويتأثر لون الجبن بنوع الحليب المستخدم:

حليب البقر لون أصفر صافٍ.

أبيض مصفر: يحتوي على حليب أبقار أكثر من حليب الجاموس.

لون أبيض غامق يشبه الجاموس وليس بقرة.

طريقة صنع جبن رومى

ووفقًا للشيف حسن، فإن ما يلي طريقة سهلة وسريعة لصنع جبنة الرومي في المنزل:

3كيلو حليب بقري محلي طازج غير مبستر.

200 جم الزبادي

12 كوب ماء مثلج

ملعقة كبيرة حبيبات الفلفل الأسود

ملح، 1 ملعقة صغير

4 قطرات من اللون الأصفر لتلوين الطعام

شاش مصنوع من القطن.

طريقة عمل جبن الرومي منزلي الصنع