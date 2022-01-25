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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل كيكة الكريم كراميل اللذيذة بمكونات وخطوات بسيطة - ثقفني
هناك العديد من أنواع الحلويات التي نتعرف عليها كل يوم منها ما هو سهل التحضير وطعمه لذيذ، وذلك مثل وصفتنا اليوم وهي كيكة الكريم كراميل، حيث يعتبر هذا الطبق مزيج ما بين نوعين من أنواع الحلويات وهو الكيك والكريم كراميل، من المؤكد أننا خضنا تجربة تناول الكيك والكريم كراميل كل على حده ولكن ما إذا قمنا بمزجهم معا؟! بالطبع سوف نحصل على مذاق جديد رائع للغاية، هنا بنا نتناول بشيء من التفصيل طريقة إعداد ذلك الطبق.
طريقة عمل كيكة الكريم كراميل
مكونات الكراميل:
- كوب سكر
مكونات الكريم كراميل:
- 3 كوب من الحليب المجفف.
- ما يعادل 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة،.
- 3 أكواب من الماء.
- 2 ملعقة من الفانيلا،.
- نصف كوب من السكر.
- عصير ليمونه.
مكونات الكيك:
- 2 حبة من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- مقدار نصف كوب من الماء.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من الدقيق.
- 3 ملاعق من الفانيلا.
- ما يعادل 3 ملاعق من البيكنج بودر.
- كوب من كريمة الحلويات.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- نبدأ بتحضير طبقة الكراميل كطبقة أولى وذلك من خلال وضع السكر على نار هادئة في الصنية التي يتم وضع الكيك فيها حتى يصبح ذو لون ما بين الذهبي والبني، يتم إطفاء النار ثم يتم توزيع الكراميل على قاعدة الصنية في جميع الأنحاء ثم نتركها حتى تبرد.
- يتم خفق جميع مقادير الكريم كراميل بواسطة المضرب الكهربائي أو الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات بصورة جيدة، بعد ذلك يتم صب الخليط فوق الكراميل على أن تكون درجة حرارة الوعاء منخفضة.
- يتم إعداد الكيك من خلال خلط كل من السكر والبيض والفانيلا بصورة أولية ثم نقوم بوضع الحليب والزيت، يتم وضع خليط الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً على الخليط السائل مع التقليب حتى يتجانس.
- نقوم بصب الخليط فوق الكريم كراميل ونحرك الصينية حتى يتوازن خليط كل من الكيك والكريم كراميل.
- يتم وضع الصنية داخل وعاء كبير به ماء مغلي ثم نضعه في فرن قد تم تسخينه على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ساعة ثم نخرجها بعد النضج ونتركها حتى تبرد، يتم وضع الصنية داخل الثلاجة ثم نقوم بقلبها وتزيينها وتقديمها.
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