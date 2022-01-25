أفضل طريقة لعمل كيكة الكريم كراميل اللذيذة بمكونات وخطوات بسيطة

هناك العديد من أنواع الحلويات التي نتعرف عليها كل يوم منها ما هو سهل التحضير وطعمه لذيذ، وذلك مثل وصفتنا اليوم وهي كيكة الكريم كراميل، حيث يعتبر هذا الطبق مزيج ما بين نوعين من أنواع الحلويات وهو الكيك والكريم كراميل، من المؤكد أننا خضنا تجربة تناول الكيك والكريم كراميل كل على حده ولكن ما إذا قمنا بمزجهم معا؟! بالطبع سوف نحصل على مذاق جديد رائع للغاية، هنا بنا نتناول بشيء من التفصيل طريقة إعداد ذلك الطبق.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل

مكونات الكراميل:

كوب سكر

مكونات الكريم كراميل:

3 كوب من الحليب المجفف.

ما يعادل 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة،.

3 أكواب من الماء.

2 ملعقة من الفانيلا،.

نصف كوب من السكر.

عصير ليمونه.

مكونات الكيك:

2 حبة من البيض.

نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق من الفانيلا.

ما يعادل 3 ملاعق من البيكنج بودر.

كوب من كريمة الحلويات.

عصير ليمون.

طريقة التحضير: