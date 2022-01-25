بمقادير دايبة ومقرمشة أعملي بسكويت النشادر على أصوله بطريقة صحية ومختلفة ألذ من المخابز

البسكويت من الحلويات التي تشتهر مصر بصناعتها في الاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث يعتبر البسكويت والكعك من أهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، يوجد الكثير من الطرق لعمل البسكويت والكثير من الأنواع للبسكويت أيضاً، وتفضل النساء عمل البسكويت في المنزل بدلاً من شراءه من المحلات بسبب ارتفاع أسعاره، البسكويت من الحلويات المفضلة عند الأطفال، وهي من الحلويات التي تعتبر فطور جيد.

طريقة عمل البسكوت في المنزل مثل المحلات

سوف نقوم بذكر أهم وأسهل الطرق لعمل البسكويت في المنزل مثل المحلات باستخدام مكونات قليلة وتوجد في كل منزل، وفي هذه الطرق لا يحتاج البسكويت إلى وقت كبير أو مجهود كبير، ومن أسهل الطرق لصنع البسكويت ما يلى:

طريقة عمل البسكويت الهش:

مكونات البسكويت الهش:

عدد ٣ كوب دقيق ابيض.

كوب سكر بودرة.

كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

كمية من عصير البرتقال.

نصف كوب لبن.

عدد ٢ بيضة.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة صغيرة فانيلا سائلة.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير البسكويت الهش

نضع الدقيق والبيكنج بودر والملح والنشا في وعاء عميق، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج بشكل جيداً ونتركها.

ثم نقوم بوضع السكر والزبدة في وعاء آخر ونقوم بالخفق جيداً بالضرب الكهربائي حتى يؤدي إلى خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نضيف البيض تدريجياً مع استمرار الخفق حتى يكون القوام هش، وبعد ذلك نضيف الفانيلا واللبن ونخفقهم أيضاً وبعد ذلك نضع الدقيق.

نقوم بعجن جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بعد ذلك بتشكيل العجينة باستخدام ماكينة البسكويت، ونضع على صينية الفون ورق الزبدة ثم نرص عليها البسكويت.

ثم بعد ذلك نضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ينضج تماماً.

وفي النهاية نترك البسكويت حتى يبرد تماماً، ثم نضع البسكويت في طبق للتقديم ويصبح جاهز للأكل بجانب الشاي السخن أو باقي المشروبات.

البسكويت من أفضل المخبوزات التي يفضل تناولها الأطفال والكبار أيضاً، ويعتبر البسكويت من المخبوزات الشهيرة التي يصنعها الناس بكثرة في شهر رمضان الكريم احتفالاً بقدوم العيد، ويوجد أكثر من طعم للبسكويت مثل البسكويت الحلو منه بسكويت بالشوكولاتة والفانيليا والبسكويت المملح، وبسبب ذلك تتجه الكثير من النساء للبحث عن طرق سهلة لإعداد البسكويت في المنزل.