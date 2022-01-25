نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية بالجبنة المطاطة بكافة الأسرار والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكنافة النابلسية ، من أشهر وألذ الحلويات التي تشتهر بصناعتها مدينة نابلس الفلسطينية، وتنتشر بكثرة في المحلات حول العالم وهي حلوى خفيفة وشهية ومفضلة لدى الكبار والصغار ويعشقها الملايين، وتقدم في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات للضيوف والأصحاب مع أختلاف حشواتها، فيمكن حشوها بالجبنة أو القشطة أو الكريمة وغيرها، وأشتهرت مؤخراً في مصر خلال الأعوام الماضية، وهي من الحلويات الشرقية الشهيرة في بلاد الشام ولبنان، وفلسطين والعراق والأردن، ويعتمد طهيها على استخدام نوع معين من الجبن ويسمي العكاوي، وإن لم يتوفر يمكن تبديله بالجبنة المتزريلا، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالجبنة المطاطة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الكنافة النابلسية



من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كوب من السمن.

كنافة مجمدة.

2 ونصف ملعقة كبيرة من السكر.

جبنة موتزريلا أو العكاوي 400 جرام.

القطر أو الشربات:-

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

للتزيين:-

رشة من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الكنافة النابلسية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

أولاً لعمل الشربات في حله على النار، نضع السكر والماء وعصير الليمون، ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق فقط ثم نطفئ النار ونضيف ماء الورد ويترك جانباً. بعد ذلك في حله على نار هادئة، نضع السمن ويترك حتى يذوب تماماً، بعد ذلك نطفئ النار وتترك جانباً لحين الاستخدام. ثم نضع الكنافة المجمدة في طبق عميق، ونفركها جيداً بواسطة اليد، ثم نضع السكر ونقلب جيداً، بعد ذلك نضيف السمن المذاب، ونقلب الخليط جيداً حتى يمتزج تماماً. ثم نصب نصف الكنافة في صينية مدهونة بالسمن، ونفردها بالتساوي ثم نضع الجبنة ونوزعها جيداً. بعد ذلك نضع النصف الأخر من الكنافة ونفردها بالتساوي، ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 30 دقيقة، في رف أوسط. وعند تمام النضج تخرج وتسقي بالشربات البارد، وترش بقليل من الفستق الحلبي المجروش، وتقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكنافة النابلسية

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-

يجب طحن عجينة الكنافة وجعلها ناعمة للغاية.

لا بد أن تكون الطبقة السفلية من الكنافة رقيقة حتي تسيح الجبنة.

تم استخدام نوع معين من الجبن عند وصنع الكنافة تسمي عكاوي.

مكونات عمل كنافة الكب كيك

سوف نعرض من خلال هذا الموقع أبسط طريقة لعمل كناقة الكب كيك من المنزل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب إلا من السمنة.

ربع كوب من سكر البودرة.

مكسرات مشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير كنافة الكب كيك ألذيذة وهي كالاتي:-