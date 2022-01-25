ب2 كوب دقيق أعملي كيك الفانيليا بمقادير مظبوطة بطعم هش وخفيف

الكيكة هي اجمل انواع الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، ويرجع ذلك إلى تعدد أنواعها، وأشكالها المختلفة، التي تجعل كل سيدة يمكنها الإبداع في تقديمها بأكثر من شكل وطعم، ومن أهم الأنواع التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر ودائم هي كيكة الفانيليا، والتي تعتبر من أسهل الأنواع في تحضيرها، وذلك قد يرجع لتواجد كل مكوناتها في المنزل بشكل اساسي، وقد جئنا لكم بخطوات تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

تبحث العديد من السيدات عن الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الفانيليا بأشهى وألذ طعم مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات المخبوزات أو المحلات التجارية الخارجية التي تعمل على بيع هذا المنتج بسعر غالي، وتعتبر كيكة الفانيليا من ألذ وأشهى أنواع الكيك لأنها هشة وجذابة في طعمها وجذابة في شكلها أثناء تقديمها.

طريقة عمل كيكة الفانيليا اللذيذة في المنزل

لقد اعتدنا على تناول الكيكة اللذيذة كل صباح مع كوب الشاي الساخن، كوجبة إفطار مميزة، ويستمتع بها أطفالنا أيضًا بالتأكيد، يمكنك الان القيام بتجهيز افضل كيكة فانيليا بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث اربع كوب من اللبن الحليب.

ملعقة واحدة بيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

رشة من الملح.

كوب سكر ناعم.

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

يفضل تشغيل الفرن قبل البدء في التحضير حتى يسخن بالشكل المطلوب.

قومي بإستخدام الخلاط الكهربائي ليتم الحصول على أفضل نتيجة.

أضيفي إلى الخلاط الزيت والسكر.

اخلطي المكونين جيدًا لمدة دقيقتين على أعلى سرعة، وذلك حتى يذوب السكر بسرعة.

أضيفي البيض بشكل تدريجي مع الخلط المستمر.

ثم اضيفي الفانيليا، اضيفي الحليب.

استمري في الخلط بشكل مستمر وذلك حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

احضري الدقيق التي تم نخله في البداية.

أضيفي إلى الدقيق رشة الملح والبيكنج باودر.

قلبي هذه المكونات الجافة مع بعض.

بداخل الخلاط كما هي المكونات، أضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع تشغيل الخلاط أثناء إضافة الدقيق.

استمري في الخلط، وذلك حتى تتكون خليط الكيكة الرائع.

احضري القالب المناسب أو صينية مناسبة الحجم والارتفاع.

ادهني الصينية بالزيت، ورشة دقيق.

صبي الخليط بها.

ادخلي الخليط بعد ذلك الى فرن على الرف الاوسط في درجة حرارة

اتركي الكيكة لمدة 40 دقيقة، ولا يمكن الفتح عليها بشكل نهائي قبل مرور 30 دقيقة.

بعد ذلك يمكنك اختيار النضج بإستخدام خلة.

بعد انتهاء النضج اخرجي الكيكة، ثم اتركيها حتى تبرد، وتقطع بعد ذلك ويتم تقديمها.

اذا كنتي تبحثين عن حلوى جميلة يمكن تقديمها لأسرتك، فأول ما سوف يأتي في بالك هو الكيكة، وسوف تحتارين في الاختيار من بين أنواع وأشكال الكيكة المختلفة، ولكن في الغالب يتم عمل كيكة الفانيليا المحبوبة، والتي تعتبر من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها للكيكة سواء كان في مكوناتها أو في خطوات تجهيزها، ويتم تناول كيكة الفانيليا اللذيذة في الصباح كوجبة خفيفة لذيذة، يحبها الكبار أو الصغار، وسوف نعرض خلال السطور القادمة طريقة تحضير كيكة الفانيليا المميزة.