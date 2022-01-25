أعملي فتة الكوارع على أصولها بخلطة الثوم والخل طريقة عمل فتة الكوارع بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

تعد فتة الكوارع الأكلات الشهيرة والأساسية في عيد الأضحى والفته من الأكلات التي لها محبيها، ويوجد للفتة أنواع مختلفة وكثيرة فيوجد فتة اللحمة بالخل والثوم وكذاك يوجد فتة الصلصة الشهيرة بجانب فتة الكوارع اللذيذة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضير فتة الكوارع وخاصة في عيد الأضحى المبارك لذلك سوف نذكر في هذا المقال القادم طريقة تحضير فتة الكوارع بأسهل طريقة وبمكونات متاحة وبسيطة.

طريقة تحضير فتة الكوارع في البيت

سوف نذكر الآن طريقة صنع فتة الكوارع لذلك يجب تحضير المكونات الأتية:

المكونات:

كوارع بحسب الكمية المطلوبة ويكون مسلوق ومنزوع من العظم.

كوبان من الأرز الأبيض.

رغيف عيش بلدي ونقوم بتحميصه.

طريقة تحضير وتنظيف الكوارع:

يجب غسل جيدا باستخدام الملح الخشن ثم تنقع الكوارع في مقدار من الخل والماء لمدة من ربع إلى نصف ساعة.

بعد ذلك نضع الكوارع في الماء المغلي لمدة حوالى خمس دقائق ثم نقوم بتصفية الكوارع من الماء وتغسل مرة أخرى وبعد الإنتهاء من تنظيفها جيداً تسلق لتستوي مع مراعاة وضع الملح قرب نضج الكوارع مع إضافة القليل من السكر وهذه الخطوات مهمة جداً في تسوية الكوارع.

حتى نتخلص من أي رائحة غير مرغوب فيها في الكوارع وللحصول على شوربه نظيفة ولذيذة طريقة تحضير صلصة فتة الكوارع.

مكونات الصلصة

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

مقدار من الفلفل الحار.

كوبان من عصير الطماطم.

مقدار ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/4 كوب من الخل.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

مكعب مرقة.

مقدار لتر من شوربة الكوارع.

عدد 2 فص مستكة.

ملعقة من الملح حسب الحاجه.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الصلصة:

نحضر طاسة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ثم ننزل بالثوم المفروم على الزيت ونقوم بتشويح الثوم حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

وبعد ذلك نضع فوق الثوم الفلفل الحار المقطع إلى شرائح ثم ننزل بالخل ويترك الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

وبعد ذلك نأخذ نصف كمية الخليط لوضعه على شوربة الفتة والنصف الآخر يترك في الطاسة ونضيف إليه مقدار الطماطم والسكر وكذلك المرقة وملعقة كبيرة من الصلصة ونضيف الملح والفلفل الأسود.

ثم يترك الخليط حتى يتسبك قم نضع في الصلصة قطع الكوارع المخيلة حتى تتجانس معها وتشتري من الطعم.

ثم بحمص العيش المقطع إلى مكعبات داخل الفرن وبعد ذلك نخضر طبق تقديم كبير نضع العيش المحمص ونضيف إلية مقدار الشوربة الساخنة حتى يتشرب العيش الشوربة تماماً.

ثم نقوم بوضع كمية من الأرز الأبيض وترص قطع الكوارع المخليه بالصلصة وتقدم الفته ساخنة وصحتين وعافيه.

فتة الكوارع من الأكلات التي تشتهر في عيد الأضحى بطريقة كثيرة، كما أن فتة الكوارع يتم استخدام الكثير من المكونات في إعدادها، ويدخل في تحضير فتة الكوارع بالرز والصلصة ويتم عمل صلصة الكوارع بطريقة خاصة، وهي من الأكلات التي لها محبين في مصر بالأخص حيث تعتبر طقس من طقوس الاحتفال بالعيد.