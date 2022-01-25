مش وصفة واحدة لا شوفي طريقة عمل طاجن رز معمر بالدجاج بكذا شكل

طريقة عمل طاجن رز معمر بالدجاج أرز معمر هو طبق مصري شهير معروف بكونه سهل التحضير، كما أنها معروفة بقيمتها الغذائية الممتازة. تبحث النساء عن وصفات راسخة ومبتكرة تصف كيفية طهي أرز معمر مع طاجن الدجاج للتنويع والأصالة، على الرغم من سهولة الوظيفة.

على الرغم من بساطة مكوناته، فمن المعروف أنه طبق رئيسي مشبع لأنه يجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات في نفس الوقت، ولا يتطلب سوى طبق من سلطة الخضار لإكمال مائدة الغداء.

طريقة عمل طاجن رز معمر بالدجاج

يعتبر أرز معمر بلا شك أحد أشهر الأطباق المصرية الأصيلة، حيث نشأ في قرى صعيد مصر والريف المصري. ومع ذلك، فقد انتشر في المناطق الحضرية، وكان أسلوب صنع طاجن أرز معمر بالدجاج مطلوبًا دائمًا، خاصة للمناسبات والمناسبات الخاصة.

المكونات:

كريمة أو كريمة طازجة.

2 كوب أرز مصري قصير الحبة.

نصف دجاجة مطبوخة ومقطعة.

كوب مرق دجاج.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير:

في مقلاة عميقة، اقلي الأرز بالسمن لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح لونه بني فاتح.

يُطهى الأرز المقلي مع المرق والحليب في قدر مغطى على نار خفيفة.

توضع جانبا لمدة 20 دقيقة.

في قعر قدر بالفرن، ضعي نصف كمية الأرز المطبوخ، ثم طبقة من الدجاج المسلوق، وأخيراً باقي الأرز.

دهن السطح جيدًا بالسمن وقليل من الكريمة (أو الكريمة الطازجة) حسب الرغبة.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الطبق لمدة 15 دقيقة.

أخرجي الكسرولة من الفرن وضعيها جانبًا.

أرز بالدجاج والبازلاء في معمر معمر معمر معمر معمر

وصفة طاجن أرز معمر بالدجاج

قد تتضمن المكونات والطريقة التالية لإنتاج طاجن الأرز والدجاج وجود أحد الخضار، مثل البازلاء:

المكونات:

رطل أفخاذ دجاج

أرز في كوب

هيل خمسة عشر حبة

قليل من الملح

أعواد قرفة

ماستيك في أربع قطع ضخمة.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

كوب من البازلاء المجمدة أو المطبوخة

كوب ونصف مرق دجاج

طريقة التحضير: