نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب وقفل المسام بمكونات من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية للتخلص من حب الشباب وقفل المسام، يعد الوجه هو عنوان الجمال بالنسبة للمرأة، فقد تعاني بعض النساء من حب الشباب وقفل المسام مما يسبب الأحراج ويزيد الأمر سوء فتبحث الكثير من الفتيات والنساء، فتبدأ في البحث عن الوصفات الطبيعية الفعالة بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصحة الجلد وتؤثر عليه، لذا نقدم لكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من حب الشباب وقفل المسام الواسعة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل فتابعونا.

وصفة طبيعية للتخلص من حب الشباب

عادة ما تتعرض الفتاة للكثير من التناقضات والكلام السيئ الضار بالنفسية، بسبب وجود حبوب بالبشرة قد تسبب إزعاج كبير للشخص، فقد تلجأ لصالون التجميل للتخلص من تلك الحبوب، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك الحبوب.

ماسك الطماطم لعلاج حب الشباب

تعمل الطماطم على حماية الجلد من التجاعيد وذلك بسبب احتوائها على كثير من الغذائية العالية المهمة والمفيدة للبشرة إليكم طريقة عمل الماسك في السطور القادمة.

المكونات:

شرائح رفيعة من الطماطم.

طريقة تحضير الماسك

يتم استخدام شرائح الطماطم عن طريق تدليك الوجه بها بطريقة دائرية.

تترك على الوجه لمدة لا تقل عن ساعة

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ بشكل جيد.

للحصول على أفضل النتائج يرجى تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة لات تقل عن ١٥ يوم وسوف تلاحظين النتيجة.

ماسك بيكربونات الصوديوم

تعد بيكربونات الصوديوم من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على تخليص البشرة من السموم وإزالة الخلايا الميتة بالجلد، إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات.

المكونات:

عدد ثلاث ملاعق من الماء.

٢ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الماسك

يتم وضع الماء مع بيكربونات الصوديوم في إناء صغير ويتم التقليب جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيداً.

أسباب ظهور حب الشباب

العوامل النفسية أحد ظهور حبوب الشباب.

تناول أدوية كثيرة قد تسبب أيضاَ في طهور حب الشباب.

تغيير الهرمونات في الجسم أحد العوامل أيضاً.

التوتر والضغوط النفسية المحيطة.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

دهون كثيرة متراكمة على الجلد قد تؤدي لظهور حب الشباب.

استخدام مستحضرات تجميل ضارة قد تحتوي على مواد كيمائية.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تخلص الوجه من حب الشباب وغلق المسام ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.