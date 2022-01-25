طريقة عمل السحلب في البيت مثل الكافيهات بخطوات بسيطة وسهلة

يعد مشروب السحلب من أفضل المشروبات الشتوية الشهية التي يفضلها المصريين وسكان بلاد الشام سواء كبار أو صغار، ويمكن عمل السحلب من مكونات متوفرة وتكلفتها قليلة تجعل منه مشروب ذات قيمة غذائية عالية، وتفضله الأم لأطفالها حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، وفي هذا المقال سنقوم بعرض عدة وصفات لعمل السحلب اللذيذ، ويمكنك تزيينه بالمكسرات المتنوعة أوالزبيب وجوز الهند.

طريقة عمل السحلب

يمكنك تحضير مسحوق السحلب اللذيذ المغذي من مكونات متوفرة تجعل منه قيمته الغذائية عالية تمد الجسم بالطاقة.

وصفة السحلب البودرة

يمكنك عمل بودرة السحلب مثل الجاهز بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كوب من الأرز المطحون.

نصف كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من جوز الهند المطحون.

ملعقتين من السكر الأبيض.

ملعقتين من السمسم الأبيض.

الطريقة:

في المطحنة ضعي الأرز المطحون مع جوز الهند، والسكر الأبيض.

ضيفي النشا، واللبن البودرة.

في علبة نظيفة جافة محكمة الغلق ضعي المكونات المخلوطة، وضعي السمسم مع التقليب.

خذي ملعقة كبيرة من الخليط على كوب من اللبن البارد، وقلبي جيداً.

ضعي السكر حسب رغبتك.

إرفعيه على النار حتى يغلي.

إسكبي السحلب في كوب، وضعي كمية من المكسرات والزبيب وجوز الهند.

إستمتعي بألذ كوب سحلب.

وصفة بودرة السحلب بالمكسرات المجروشة

يمكن إضافة المكسرات المجروشة إلى بودرة السحلب مما يزيد من قيمته الغذائية ويمكن عمله بطريقة بسيطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من اللبن البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون.

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقتين من اللوز المجروش.

ملعقتين من السمسم.

ملعقتين من جوز الهند.

ملعقتين من الزبيب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة: