يعتبر ماء الزنجبيل من أقوى المشروبات التي ينصح بها الأطباء لأنها تحتوي على الكثير من الفوائد، فعند نقع الزبيب في الماء تزداد الفاعلية الخاصة به ويجب نقع الزبيب في الماء من الليل إلى الصباح حتى تذوب كل المعادن والعناصر الغذائية الموجودة في الزبيب في الماء، فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحافظ على صحة الإنسان ويحمي الجسم من الكثير من الأمراض.

فوائد استخدام ماء الزبيب على الريق

يعمل على تطوير الإصابة بتسوس الأسنان لأن ماء الزبيب يحتوي على الكثير من المركبات الطبيعية التي تحارب البكتيريا وتحافظ على الأسنان.

كما يكسب الجسم الكثير من السعرات الحرارية و يجعل الشخص لا يشعر بالجوع وينصح الأطباء بتناول الأطفال للزبيب للاستفادة من فوائده الكثيرة.

يساعد ماء الزبيب أيضاً في التخلص من أعراض الإمساك ويعمل على علاج الإمساك والتخسيس من الآلام، لأنه يحتوي على الألياف الملينة للجهاز الهضمي.

ينصح الأطباء أيضاً بتناول الزبيب قبل التمارين الرياضية حيث تعمل على تقوية العضلات والجسم وتحسين أداء الشخص الرياضي.

يحتوي الزبيب على الحديد ويعالج فقر الدم و يعوض الجسم عن اى معدن يفقده ويعالج الأنيميا.

يحتوي أيضاً على الكثير من مضادات الأكسدة وفيتامين سي و يعمل على تقوية جهاز المناعة.

يحفز الزبيب من نشاط الذاكرة وينصح الأطباء بتناول الزبيب في صباح كل يوم.

كيفية تحضير مشروب ماء الزبيب

يتم غسل الزبيب ونقعه في الماء المغلي و يتم ترك هذا المنقوع لمدة 24 ساعة وبعد ذلك يصفى، ويتم تناول هذا المنقوع أربع أيام كل يوم صباحاً على معدة فارغة لكي يستفيد أي شخص مريض من الفوائد المتعددة لـ منقوع الزبيب في الماء و علاج البكتيريا و تنشيط الذاكرة اكتساب الجسم السعرات الحرارية اللازمة.فوائد ماء الزبيب على الريق في الصباح كل يوم مشروب يخفيه عنك الأطباء