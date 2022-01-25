طريقة عمل برجر اللحمة البيتي بكل أسراره زي الجاهز

البرجر البيتي الصحي اللذيذ من منا لا يعشق سندوتش البرجر اللذيذ بجانب البطاطس المقرمشة الشهية، فهو تعتبر وجبة سريعة يمكن تناولها في كل وقت ومكان فالعمل المدرسة المتنزهات مع الأصدقاء والبيت أيضاً، ومن الأصلح لنا عدم تناوله جاهز من المحلات لعدم ضمان جودته وصحته، فيجب تعلم طريقة طهيه في البيت ليكون صحي ومضمون وبجودة عالية، واليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم عمل برجر اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت.

مقادير ومكونات برجر اللحمة:

البرجر البيتي يمكن عمله بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت كما يلي:-

كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصلة كبيرة.

كوب فول صويا.

2كوب ماء مغلي.

2 ملعقة بهارات برجر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسمر.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

لتقديم سندوتش برجر اللحمة:

لعمل أشهى سندوتش برجر يجب توافر كما ما يلي:-

عيش كيزر.

1 حبة بصل شرائح.

1 حبة طماطم شرائح.

خص متقطع.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

طريقة عمل وتحضير البرجر:

لعمل برجر اللحمة وضمان نجاحة من أول مره يجب تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

نقوم بنقع فول الصويا حتى يتضاعف حجمة ثم نقوم بتصفيته جيداً. في وعاء نضيف اللحمة المفرومة وعليها البصل المفروم وفول الصويا والملح والفلفل الأسمر والسكر والبهارات ونقوم بخلطهم جيداً حتي يصبح الخليط ناعم . ثم نحضر قالب تشكيل البرجر ونقوم بتشكيل أقراص البرجر بالحجم المناسب والسمك المناسب المرغوب. نقوم برص أقراص البرجر في أطباق ونضع بين كل واحدة والأخري كيس حتي لا تلتصق في بعضها وتخزينها في الفريزر. وإذا كنا فالحال نستخدمها نقوم بوضعها في الثلاجة ترتاح نصف ساعة ثم نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها قليل من الزيت ونقوم بتحمير البرجر بها وتقلبيه على الوجهين. لتجهيز سندوتش البرجر بحضر العيش الكيزر ونضع به الكاتشب والمايونيز والمستردة ثم البرجر وبعد ذالك حلقات البطل الشرائح والطماطم والخص ونتناوله بجانب البطاطس المقرمشة.

ملاحظات لنجاح البرجر البيتي:

نقوم بعجن المكونات مع اللحمة جيداً والتأكد من عدم وجود تكتلات. يلزم أن نترك البرجر يرتاح في الثلاجة قبل التحمير . يمكنك عدم إستخدام الفول الصويا ووضع 2 ملعقة صغيرة دقيق.

مكونات الكاتشب البيتي:

يجب عمل الكاتشب في البيت لضمان جودته ونظافته للحفاظ على سلامة أسرتك فيسهل عملة من خلال توافر المكونات الأتية كما يلي :-

نصف كيلو طماطم.

ملعقة سكر.

ملعقة خل.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

طريقة التحضير:

يمكنك عمل الكاتشب البيتي بكل سهولة من خلال تتبع الخطوات السهلة الأتية كما يلي :-

نقوم بخفق الطماطم في الخلاط الكهربائي مع كوب ماء جيداً. فى وعاء على نار متوسطة نقوم بوضع عصير الطماطم وعليه الخل والملح والثوم البودر والبصل البودر والسكر ونقلب جميع المكونات معاً. نتركها على النار حتى تتسبك تماماً نقوم نتصفية الكاتشب حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات. نحتفظ به في علبة محكمة الغلق في الثلاجة.

مكونات عمل العيش الكيزر:

3 كوب دقيق.

ملح.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

3معالق حليب بودرة.

ربع كوب زيت.

طريقة عمل العيش الكيزر الطري: