مشروبين نسف دهون الجسم والأرداف لتخلص من الكرش نهائياً بدون رجيم في 5 أيام فقط

إن مشكلة زيادة الوزن أصبحت من أكثر المشاكل انتشاراً في مجتمعنا هذا، وخاصة في فصل الشتاء نظراً لبرودة الجو فبالتالي تناول كميات كثيرة من الأطعمة، فيجب علينا تناول مشروبات تساعد في التخلص من الوزن الزائد نهائياً، وأيضاً الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، والمأكولات الجاهزة للقلي، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن وظهور الكرش، وهناك بعض الدراسات أكدت أن تناول المشروبات الحارقة للدهون لها تأثير فعال جدا في التخلص من الوزن الزائد نهائياً، دون إتباع حمية غذائية ولا حرمان من الأطعمة، وسوف نفيدكم ببعض هذه المشروبات.

حرق الدهون بالخيار والزنجبيل

الزنجبيل مفيد جداً لصحة الإنسان العامة وحمايته من الكثير من الأمراض، ولا تقتصر فائدته على هذا بل يعمل على التخسيس السريع وإزالة الدهون المتراكمة من الجسم، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد نهائياً، وسوف نحتاج لعمل هذا المشروب إلى هذه المكونات: نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، كوب من الماء، ملعقة من العسل الأبيض الطبيعي، شرائح خيار، وكل ما نفعله إتباع هذه الخطوات: نقوم بوضع الماء في إناء حتى تمام الغليان، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزنجبيل والعسل وتركتهم لمدة دقائق على النار ونقوم بإطفاء النار، ونتركه يبرد ومن الممكن إضافة شرائح الخيار له، ثم بعد ذلك نقوم بتناوله على الريق على معدة فارغة، ويجب تكرار تناول هذا المشروب يومياً.

مشروب مغربي للتخسيس السريع

يعتبر هذا المشروب من أفضل وأهم المشروبات التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد نهائيا، وتعمل على حرق الدهون وبالتالي التخلص من الكرش، وكل ما نحتاج هذه المكونات: ملعقة كبيرة من النعناع المجفف، ملعقتين من أوراق الريحان، لتر من الماء، ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، ويجب علينا إتباع هذه الخطوات: نقوم بوضع الماء في إناء ووضعه على النار حتى تمام الغليان، ونقوم بإنزاله من على النار ونضيف له باقي المكونات، ثم نتركهم لمدة ساعتين حتى نقوم بنقع المشروب لكي تتجانس المكونات مع بعضها، ثم بعد ذلك نقوم بتصفية المشروب، ونتناوله على مدار اليوم حينما نحتاج إلي الماء.