ليه تشتريها من بره وممكن تعملي مربي البلح بطريقة ناجحة ومختلفة وبطعم ومذاق لذيذ

يعتبر البلح من الفواكه الخفيفة واللذيذة المحببة للكبار والصغار، حيث يوجد فوائد عديدة البلح لأنها تحتوي على نسبة هائلة من الفيتامين يساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم وخاصة للاطفال لتقوية مناعتهم أيضا، ومن فوائده أيضا مصدر قوي لطاقة الجسم ويعطي حيوية ونشاط وتركيز كل الوقت لاحتوائه على السكريات الطبيعية المفيدة للجسم، ويعالج أيضا الإضطرابات المعوية وعلاج الإسهال المزمن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ويعد البلح بأكثر من طريق يحضر كمشروب للطاقة أثناء إفطار رمضان وايضا تنازله كفاكهة رطبة مميزة ولذيذة وايضا يمكن تحضير منها مربى وسوف نقوم بعمل مربي البلح بالمنزل بأقل التكاليف.

طريقة تحضير مربى البلح:-

المكونات:-

كيلو من البلح الاسمر مقشر و منزوع النواة.

كيلو من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:-

يغسل البلح جيدا ونقوم بتصفيته فى مصفاة.

نقوم بتحضير وعاء على النار نضيف البلح والسكر ويترك على نار هادئة حتى تنضج.

نقوم بإضافة ملح الليمون وعصير الليمون ونتركها تغلى لمدة ١٠ دقائق.

نرفعها من على النار ونتركها لتبرد تماماً.

نقوم بتحضير برطمان محكم الغلق ونضع مربى البلح به وتغلق بإحكام.

يوضع بالثلاجة ويترك لحين التقديم.

طريقة تحضير مربى البلح الاصفر:-

المكونات:-

كيلو من البلح الاصفر.

كيلو من السكر.

فانيليا.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:-

نقوم بغسل البلح بالماء الجارى للتخلص من الشوائب ويصفي جيدا.

ثم نقوم لتفسير البلح باستخدام السكين وننزع منه النواة ويقطع البلح قطع صغيرة.

ويغسل جيدا مرة أخرى ثم نقوم بتصفيته.

في وعاء ينقع البلح مع السكر ويترك يوم كامل.

في اليوم التالي بوضع البلح على نار هادئة ويترك حتى ينضج تماماً.

في آخر مرحلة في تسوية البلح نقوم بإضافة الفانيليا وعصير الليمون.

نقوم بإحضار برطمان محكم الغلق ونضع البلح بها ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة تحضير مربى البلح باللوز:-

المكونات:-

كيلو من البلح الأصفر أو الأحمر.

نصف كيلو سكر.

عصير ليمون.

كمية مناسبة من اللوز.

طريقة التحضير:-