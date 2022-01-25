بأبسط المقادير أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطريقة غير مكلفة بطعم تذوب في الفم

تعتبر الغريبة من الحلويات اللذيذة و الخفيفة والمحببة للكبار والصغار وهي من الحلويات الشرقية فتعد مكمل لحلويات العيد فهو تقدم مع الكعك والبسكويت والبيتي فور، وتعتبر طريقتها سريعة وسهلة التحضير، حيث تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل للتقديم صباحا في العيد، وغير ذلك فمعظم الأطفال تعشق الحلويات المخبوزة فى المنزل، لهذا السبب تقوم الأمهات بتحضيرها للأطفال كنوع من الحلويات، سوف نقوم بتحضيرها ببعض بالفانيليا والشيكولاتة.

طريقة تحضير الغريبة بالفانيليا

المقادير:-

٤ اكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمن.

كوب من السكر الناعم.

بياض بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بإضافة السمن ونخفق جيدا حتى يفتح لونها.

ثم نقوم بوضع السكر ونخفق جيدا حتى تمتزج السمن بالسكر ويذوب.

نضع بياض البيض والفانيليا ونقلب جيدا ثم نقوم باضافة الدقيق حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

نترك العجينة جانبا لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بتحضير صوانى الخبز وتقطع العجين الى كور صغيرة الحجم ثم نضغط عليها قليلا من المنتصف ونضع حبة من المكسرات سواء سودانى أو فستق أو زبيب.

يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق.

تترك حتى تبرد وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الغريبة بالشيكولاتة:-

المقادير:-

٣ أكواب من الدقيق.

كوب من الكاكاو الخام.

٢ كوب من السمن.

كوب من السكر الناعم.

بياض بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير:-

في وعاء نخفق السمن والسكر جيدا حتى يفتح لونهما.

نقوم بإضافة بياض البيضة والفانيليا ونستمر بالخفق.

نضع مقدار الدقيق والكاكاو والملح وتخلط مع باقي المقادير حتى تتكون عجينة طرية ولينة.

تشكل العجينة الى كرات صغيرة ونضغط عليها من النصف ونضع المكسرات المفضلة لديكم.

نقوم برصها فى صوانى الخبز وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة.

تترك جانبا لتبرد ثم تقدم مع حلويات العيد.

طريقة تحضير الغريبة بالسميد:-

المقادير:-

٤ اكواب من الدقيق.

ملعقتين من دقيق السميد الناعم.

٢ كوب سكر ناعم.

٢ كوب سمن.

فانيليا.

طريقة التحضير:-