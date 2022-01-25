أعملي الفلافل السورية على أصولها بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم جنان على الطريقة السورية

يعد الحمص من المقبلات النار تحتوى على قيمة غذائية عالية حيث أنه غنى بالألياف الغذائية والبروتين النباتى والنشويات المفيدة لصحة الجسم، حيث اشتهرت في الآونة الأخيرة في مصر الاكلات السورية اللذيذة، وتعتبر من أشهى الأطباق فى الوطن العربي، الاكلات السورية قريبة جدا الاكلات المصرية مثل الفلافل والشاورما مع اختلاف طفيف في تحضير الاكلات، فقد اعتدنا على تحضير الفلافل المصرية على الإفطار، سوف نقوم بتحضير الفلافل السورية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الفلافل السورية

المقادير:-

٣ أكواب من الحمص كبير الحجم.

ثمرة بصل متوسطة.

كوب من البقدونس المقطع.

نصف كوب من الشبت المقطع.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بوضع الحمص ويغسل جيدا ثم ينقع لمدة يوم كامل حتى يتضاعف حجمه ويكون طري.

يصفى جيدا من الماء حتى التخلص من الماء الزائد منه.

نقوم بتحضير محضر الطعام لفرم الحمص ويفرم جيدا ثم نقوم بتقطيع البصل ويوضع مع الحمص.

ويضاف الشبت والبقدونس والكزبرة ونستمر في الفرم حتى تتجانس كل المكونات.

نضيف الملح والكمون الخليط في محضر الطعام ونستمر في الخفق حتى تصبح عجينة طرية لينة.

توضع في طبق ويوضع عليه البيكنج بودر حتى يتماسك قوامها.

في مقلاة على النار نقوم بتسخين الزيت لقلي الفلافل.

تشكل قطع الفلافل باليد وتوضع في الزيت حتى تمام النضج.

نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع مناشف المطبخ الورقية للتخلص بقايا الزيت من بالفلافل.

تقدم ساخنة مع العيش الصاج أو العيش السورى أو الشامى.

ويقدم أيضا البطاطس المحمرة والثومية.

فوائد الحمص