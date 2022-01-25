بلح الشام الهش بقرمشة تدوم لفترة طويلة بطريقة ناجحة جداً ومكونات مظبوطة

يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التى عليها إقبال كبير فى محلات الحلويات، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل ويصبح مثل الجاهز له قرمشة وفى نفس الوقت هش من الداخل، وذلك لكى يصنعوه فى المنزل لضمان جودة مكوناته لأفراد عائلتهم، وهو يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ولكن تكمن طريقة تحضيره فى بعض الخطوات التى تجعله مثل الذى تشترونه من الخارج كما ان مكوناته مفيدة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بلح الشام الهش المقرمش بالتفصيل.

مكونات بلح الشام الهش المقرمش

يتكون بلح الشام الهش المقرمش من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة فى كل منزل وهى كالتالي:

١١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

١/٤ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من سميد البسبوسة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ حبة من البيض.

رشة من الملح.

الشربات

٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو( عسل النحل).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بلح الشام الهش المقرمش سهلة جدا ولكن لها بعض الخطوات التى من اللازم اتباعها لكى يتمتع بقرمشة كبيرة وهى كمايلي: