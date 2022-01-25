نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلح الشام الهش بقرمشة تدوم لفترة طويلة بطريقة ناجحة جداً ومكونات مظبوطة في المقال التالي
يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التى عليها إقبال كبير فى محلات الحلويات، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل ويصبح مثل الجاهز له قرمشة وفى نفس الوقت هش من الداخل، وذلك لكى يصنعوه فى المنزل لضمان جودة مكوناته لأفراد عائلتهم، وهو يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ولكن تكمن طريقة تحضيره فى بعض الخطوات التى تجعله مثل الذى تشترونه من الخارج كما ان مكوناته مفيدة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بلح الشام الهش المقرمش بالتفصيل.
مكونات بلح الشام الهش المقرمش
يتكون بلح الشام الهش المقرمش من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة فى كل منزل وهى كالتالي:
- ١١/٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ١/٤ كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من سميد البسبوسة.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٣ حبة من البيض.
- رشة من الملح.
الشربات
- ٢ كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو( عسل النحل).
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل بلح الشام الهش المقرمش سهلة جدا ولكن لها بعض الخطوات التى من اللازم اتباعها لكى يتمتع بقرمشة كبيرة وهى كمايلي:
- أولا نقوم بتجهيز الشربات فنقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به السكر ونضيف عليه الماء ونرفعه على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق ثم نعصر عليه نصف الليمونة ونتركه يغلي لمدة 20 دقيقة حتى يكون قوامه ثقيل بعض الشيء وبعد ذلك ننزله من النار ونتركه حتى يبرد.
- ثانيا نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونضيف إليه الزيت والملح ونتركه حتى يغلي
- ثم نضيف الخل وملعقة السكر.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب سريعا بملعقة خشبية حتى تتماسك العجينة.
- ونضيف عليهم ملعقة دقيق السميد ونقلبها معهم جيداً.
- بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نضيف البيض واحدة واحدة ونعجن جيدا ويمكن أن نضعه في المضرب الكهربائي.
- ونقوم بتثبيت مضرب التقليب ونشغل على سرعة متوسطة ونضيف البيض بالتدريج والفانيليا.
- نستمر في الضرب حتى تتكون عجينة لينة ومتجانسة.
- فى الآخر نقوم بإضافة ملعقة النشا حتى تعطيله الشكل الجميل والقرمشة المطلوبة.
- نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت القلي.
- ونقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني ونقطع الأصابع بالمقص ونغمر المقص في الزيت لكي نقطع به حتى لا يلتصق.
- والخطوة المهمة أن يكون الزيت بارد وبعد ذلك نضعه على نار متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ونصفيه من الزيت وبعد ذلك نضعه في الشربات ونصفيه.
- وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ