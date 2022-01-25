بمقادير مظبوطة وغير مكلفة أعملي بيتي فور العيد على أصوله بطريقة ناجحة هشة ودايبة دوب

يعد البيتى فور من ألذ وأخف الحلويات، فهو مشهور بشكله الجميل وطعمه المميز والزينة الخاصة به التى تعطيه مظهر رائع وشهى، حيث نقوم بعمله في الاعياد والمناسبات، وخصوصا في مواسم الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، وتقوم الأمهات في كل بيت بتحضيره مع الكعك والبسكويت والغريبة كوجبة للإفطار صباح يوم العيد ويعطي فرحة للأطفال والكبار ايضا، واليكم بعض طرق تحضير البيتي فور وتزيينه في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة ومميزة.

طريقة تحضير البيتى فور بالفانيليا

المقادير

٤ كوب من الدقيق.

٢ كوب من الزبدة أو السمن البلدي.

نصف كوب سكر بودر.

٢ صفار بيض.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في وعاء نقوم بإضافة السكر والزبدة ونخلط جيدا بواسطة اليد حتى تصبح لونها فاتح.

يوضع صفار البيض والفانيليا ونقلب جيدا حتى يذوب السكر تماماً.

نقوم بوضع الدقيق ورشة الملح ونقلب جيدا حتى الحصول على عجينة طرية ولينة.

نترك العجينة لترتاح لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بتحضير صوانى الخبر.

نقوم بإحضار القمع الخاص لعمل البيتي فور لو ماكينة البيتي فور.

نقوم بتشكيل العجين بأشكال مختلفة.

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي.

يترك جانبا ليبرد ويوضع في علبة لحين استخدامه للتقديم.

طريقة تحضير البيتي فور بالشيكولاتة:-

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق.

كوب من الكاكاو الخام.

٢ كوب زبدة لينة.

كوب سكر بودر.

٢ بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-