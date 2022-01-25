“هتعمليها في ثواني”.. طريقة تحضير الكب كيك الهش زي المحلات بأقل التكاليف

تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة الكب كيك لكي يقومون بعملها في المنزل دون الحاجة للذهاب لشرائها من المحال التجارية، وذلك توفيرًا للوقت والأموال أيضًا ولضمان جودة المكونات وفي أسرع وقت ممكن، حيث ترغب في الإطلاع على طرق مختلفة لتحضيره بكل سهولة ويُسر وأيضًا بمذاق شهي لا مثيل له لكي تجذب الأطفال لتناوله من البيت، واليوم سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكب كيك الهش بالخطوات.

طريقة تحضير الكب كيك

يُمكنك عمل الكب كيك بطرق مختلفة ومتنوعة، ولكن الأمهات تسعى دائمًا لمعرفة طرق جديدة لكي تضيف إليه الكثير من النكهات لتجذب الأطفال لتناوله دون شراءه من المحلات لضمان جودة المكونات وتوفيرًا للأموال، لذا اتبع ما يلي لتحصل على كب كيك لا مثيل له وذات مذاق شهي:

مكونات الكب كيك

نصف كوب فقط من الحليب السائل.

ملعقتان من الزبدة اللينة.

كوب فقط من الدقيق المنخول.

بيضتان فقط.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة فانيلا، ورشة ملح.

ملعقة أيضًا من البيكنج بودر.

مكونات الكريمة

ملعقة فانيلا سائلة.

السكر على حسب رغبتك.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف كوب فقط من الزبدة.

كمية مناسبة من البندق المجروش.

طريقة تحضير وعمل الكب كيك

ننخل أولاً الدقيق بشكل جيد ونضعه في وعاء.

نضيف إليه الملح، والبيكنج بودر ونتركهم جانبًا.

نمزج في وعاء الخلاط الكهربائي كلًا من السكر، والفانيلا، والزبدة ونخلطهم.

نضيف بعد ذلك بيضة ونستمر في الخفق ثم نضيف البيضة الثانية ونستمر في المزج.

نُحضر القوالب الخاصة بالكب كيك ثم نسكب المزيج به.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع قوالب الكب كيك.

نبدأ في تجهيز الكريمة عن طريق مزج مكوناتها جيدًا.

نضيف بعد ذلك الكريمة المخفقة إلى الكب كيك ونزينه على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكب كيك بدون بيض

لكي تحصلين على مذاق شهي من الكب كيك ولكن لا ترغبي في استخدام البيض عليك اتباع وصفتنا التالية:

مكونات الكب كيك بدون بيض

كوب ونصف من الدقيق.

السكر حسب رغبتك.

ملعقة فانيلا، وبيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة من الملح.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقتان من القرفة.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كوب من زيت النباتي.

ملعقة من الخل.

مكونات الحشوة

سكر بودرة.

كاكاو غير محلى.

نصف ملعقة قرفة.

القليل من الماء.

طريقة تحضير وعمل الكب كيك بدون بيض

يتم مزج كافة المكونات الخاصة بالكب كيك بشكل جيد.

نضيف المزيج في قوالب خاصة بالكب كيك.

نسخن الفرن ثم نضعه في الفرن ويترك حتى ينضج.

نمزج جميع مكونات الحشوة ثم نخرج الكب كيك.

نضيف المزيج على الكب كيك بألف هنا.

الجدير بالذكر بإن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال صناعة الكب كاب، ولكن تبقى طريقتنا اليوم من بين الأجمل والأفضل وهذا على مستوى التكاليف وكذلك جودة المنتج ولذا يصنع بها عدد كبير من خبراء الطبخ والشيفات على مستوى العالم العربي، ولهذا فمن الأفضل يا سيدتي أن تقومي بتجربتها في أسرع وقت ممكن، وحديثنا عن التجربة في التعليقات.