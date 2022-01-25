بعجينة قطنية أعملي الفطائر السريعة محشية بالجبن المختلفة بمكونات سهلة وبطعم طري ولذيذ

تعتبر الفطائر من المعجنات الشهية من المقبلات اللذيذة التي يعشقها كل الناس، حيث أنها تعد وجبة غذائية عالية على الإفطار أو العشاء، وهى معشوقة الأطفال لسهولة أكلها بالنسبة لهم، وتهتم اى أم بإعداد هذه المعجنات والفطائر لأسرتها بأقل التكاليف وأعلى جودة وبكميات مناسبة لأفراد الأسرة، تعتبر الفطائر والمعجنات من الوجبات السريعة اللذيذة وخصوصا اذا كانت محشية بحشوات معينة حسب رغبة الأسرة، سوف نتحدث في هذا المقال عن تحضير الفطائر المحشية بالجبن.

طريقة تحضير فطائر الجبن الأبيض والزعتر:-

المقادير:-

٤ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب زيت.

٢ ملعقة زبادى.

٢ ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البورد.

ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة:-

نصف كيلو جبنة فيتا.

زعتر.

قهوة سريعة الذوبان.

رشة زعتر للوجه.

طريقة التحضير:-

في وعاء بوضع الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب البودر ونقلب جيدا.

نقوم بإضافة الزبادي والزيت وننزل بالماء تدريجياً حتى تتكون عجينة طرية وهشة.

تترك العجينة جانبا لمدة ٣٠ دقيقة لتختمر.

نقوم بتحضير الحشوة حتى تكون جاهزة لحشو الفطائر.

يتم تقطيع العجينة الى كور صغيرة الحجم ونقوم برش دقيق لفرد العجين بالنشابة.

نقوم بإضافة حشوة الجبن والزعتر ونغلق العجينة عليها جيدا ونرصها في صينية مدهونة بالزيت.

نقوم بدهن الوجه بالقهوة سريعة الذوبان عليها الزعتر.

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة.

تترك جانبا لتبرد ثم تقدم في طبق التقديم.

طريقة تحضير فطائر الجبن المحشية المقلية:-

المقادير:-

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

٣ معالق زبدة سائلة.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقة بكينج بودر.

بياض بيضة.

زيت للقلي.

مقادير الحشوة:-

كوب جبن رومي مبشور.

كوب جبن موزاريلا مبشورة.

شرائح زيتون أسود.

طريقة التحضير:-