بدون ماء فكرة جهنمية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ وبدون مجهود أكتر من 5 كرنبات في دقائق

المحشي من الأطباق الرئيسية التي يحب المصريون تناولها دائما وربما تكون هي أحد الوجبات الأسبوعية التي يتم اعدادها ولكنها تستغرق وقتا طويلا في الإعداد والتقطيع ‏هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها حتى نستطيع اختصار الوقت أثناء إعداد المحشي وعدم استهلاك وقت طويل خصوصا عند إعداد محشي الملفوف الذي يستغرق وقتا طويلا مقارنة بباقي انواع المحاشي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تقطيع المحشي بشكل سريع وسلق حق المحشي أيضا دون أن يحتاج إلى الماء ‏وبالطبع هذا سيختصر الكثير من الوقت أثناء إعداد المحشي ‏وفيما يلي سنتحدث عن طريقة سلق المحشي بدون ما وطريقة تقطيع المحشي بشكل سريع ومختلف.

طريقة تقطيع المحشي

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي ‏يتم من خلالها تقطيع المحشي بشكل سريع دون أن يستهلك وقت طويلا وهذه الخطوات هي:

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نحضر احد ثمار المحشي الكبيرة ونبدأ في تفكيك الأوراق حتى نقوم بتفريق جميع الأوراق الموجودة في المحشي.

ذلك نحضر سطح للتقطيع عليه.

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‏ قم بترتيب اوراق المحشي بعضها فوق بعض حتى تصبح متساويه.

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‏ بعد ذلك أن أحضر سكين حاد ونبدأ في تقطيع المحشي إلى ثلاث قطع عمودية وثلاث قطع أفقية.

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‏ من خلال دخول السكين في جميع قطع المحشي.

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‏ لذلك يصبح لدينا قطع من المحشي الصغير الجاهز للحشوة ولا يحتاج إلى أي إضافات أخرى.

طريقة سلق المحشي بدون ماء

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بعد أن قمنا بتقطيع المحشي وهو طازج ‏إلى قطع صغيرة من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة سلق المحشي دون أن نستخدم الماء:

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