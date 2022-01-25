نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيف برجر بدون فول صويا ولا برغل.. الخطوات بداية من اللحم الخام ونهايةً بالساندويتش على مائدتك في المقال التالي
طريقة عمل البيف برجر بدون فول صويا ولا برغل، تفضل الكثير من ربات المنزل من تحضير البرجر اللحم أو الدجاج في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج أو تناوله في المطاعم، فتحضير البرجر في المنزل صحي ومضمون أكثر سواء للكبار أو الصغار، فهو من الوجبات التي يفضلها الكبير والصغير، ويمكن تحضيره في الوزن بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما يمكنكِ تحضير كمية كبيرة من البرجر من ربع كيلو فقط من اللحم المفروم ودون الحاجة لعمله بفول الصويا أو البرغل، نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل البرجر في المنزل.
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مكونات عمل البرجر في المنزل
المكونات التي تدخل في تحضير البرجر من الألف إلى الياء في المنزل هي
- 1 كيلو لحم مفروم.
- 4 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مايونيز.
- كاتشب.
- شرائح بصل.
- شرائح طماطم.
- شرائح خس.
- شرائح جبن شيدر.
- عيش كيزر.
طريقة عمل البرجر في المنزل
- احضري وعاء عميق وضع به كلًا من اللحم المفروم والسبع بهارات والملح والفلفل وقومي بخلطي المكونات جيدًا مع اللحم.
- احضري الأداة الخاصة بتشكيل البرجر على شكل أقراص.
- قومي بوضع كل قطعة من البرجر في كيس.
- ضعي قطع البرجر في الفريزر لمدة 60 دقيقة.
- قومي بإشعال الشواية الكهربائية أو قومي بإحضار الجريلة وضعيها على نار عالية.
- ادهني الجريلة بالقليل من الزيت ثم ضعي قطع البرجر لمدة خمس دقائق ثم اقلبيها على الوجه الآخر لمدة خمس دقائق.
- تأكدي من نضج البرجر من خلال الشوكة.
- احضري العيش الكيزر وضعي الكاتشب والمايونيز داخل الخبز ثم ضعي قطعة البرجر أو القطعتين كما تفضلين.
- ضعي شرائح الخس وشرائح البصل وشرائح الطماطم وشرائح الخيار المخلل والجبنة الشيدر داخل الخبز.
- قدميه ساخنًا مع البطاطس المحمرة والمشروبات الغازية وبالهنا والشفا.
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