طريقة عمل البيف برجر بدون فول صويا ولا برغل.. الخطوات بداية من اللحم الخام ونهايةً بالساندويتش على مائدتك

طريقة عمل البيف برجر بدون فول صويا ولا برغل، تفضل الكثير من ربات المنزل من تحضير البرجر اللحم أو الدجاج في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج أو تناوله في المطاعم، فتحضير البرجر في المنزل صحي ومضمون أكثر سواء للكبار أو الصغار، فهو من الوجبات التي يفضلها الكبير والصغير، ويمكن تحضيره في الوزن بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما يمكنكِ تحضير كمية كبيرة من البرجر من ربع كيلو فقط من اللحم المفروم ودون الحاجة لعمله بفول الصويا أو البرغل، نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل البرجر في المنزل.

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مكونات عمل البرجر في المنزل

المكونات التي تدخل في تحضير البرجر من الألف إلى الياء في المنزل هي

1 كيلو لحم مفروم.

4 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مايونيز.

كاتشب.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

شرائح خس.

شرائح جبن شيدر.

عيش كيزر.

طريقة عمل البرجر في المنزل