طريقة عمل أجمل صينية بسبوسة تنافس أشهر محلات الحلواني.. بيتي طرية وبالمقادير المضبوطة والمكسرات حسب ذوقك

طريقة عمل أجمل صينية بسبوسة، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل دائم في المنزل ويرجع السبب في ذلك أنها سهلة للغاية في التحضير كما يجب الإشارة أن جميع مكونات البسبوسة في متناول اليد وطريقة عملها بسيطة للغاية كما تعتبر من أكثر الحلويات المنتشرة في محببة لدي العديد من الكبار والصغار أيضا ولكن ترغب العديد من السيدات من معرفة الطريقة الصحيحة مثل المحلات تماما وهو ما سنقوم بعرضه عليكم خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

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المقادير المطلوبة لعمل البسبوسة

يمكنكم عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

ثلاثة أكواب سميد البسبوسة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

كوب إلا ربع من السمنة.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة طحينة.

نصف كوب من الشربات على أن يكون سميكا وليس خفيف.

ومقادير الشربات هي:

كوب وربع من السكر.

وكوب وربع من الماء.

نصف ليمونة.

طريقة تحضير البسبوسة

البسبوسة الرائعة من الحلويات الشهية والسهلة في التحضير بصورة كبيرة حيث يمكنكم تحضيرها من خلال الخطوات الآتية: