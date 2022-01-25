نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أجمل صينية بسبوسة تنافس أشهر محلات الحلواني.. بيتي طرية وبالمقادير المضبوطة والمكسرات حسب ذوقك في المقال التالي
طريقة عمل أجمل صينية بسبوسة، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل دائم في المنزل ويرجع السبب في ذلك أنها سهلة للغاية في التحضير كما يجب الإشارة أن جميع مكونات البسبوسة في متناول اليد وطريقة عملها بسيطة للغاية كما تعتبر من أكثر الحلويات المنتشرة في محببة لدي العديد من الكبار والصغار أيضا ولكن ترغب العديد من السيدات من معرفة الطريقة الصحيحة مثل المحلات تماما وهو ما سنقوم بعرضه عليكم خلال السطور القادمة تابعوا معانا.
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المقادير المطلوبة لعمل البسبوسة
يمكنكم عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- ثلاثة أكواب سميد البسبوسة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.
- كوب إلا ربع من السمنة.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ملعقة طحينة.
- نصف كوب من الشربات على أن يكون سميكا وليس خفيف.
ومقادير الشربات هي:
- كوب وربع من السكر.
- وكوب وربع من الماء.
- نصف ليمونة.
طريقة تحضير البسبوسة
البسبوسة الرائعة من الحلويات الشهية والسهلة في التحضير بصورة كبيرة حيث يمكنكم تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يمك وضع السميد وجوز الهند في وعاء عميق يتم خلطهم جيدا مع بعض.
- ثم يتم إحضار صينية مناسبة ويتم دهنها بواسطة للسمنة البلدي
- ثم يتم إصابة كلا من البيت مع السمن يجب أن يكون دافئ ثم يتم إضافة السكر والشربات ويجب أن يتم التقليب بصورة جيدة حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم يتم إضافة السميد المزدوج جوز الهند ويتم التقليب جيدا حتى نحصل على قوام مرمل ثم يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تصبح ذات لون ذهبي والهنا والشفا.
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