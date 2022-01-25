نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تقوير الكوسة والباذنجان.. خلاصة خبرة ربات البيوت لإعداد المحاشي وتجويفه بدون تخريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تقوير الكوسة والباذنجان، تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار فالكثير من السيدات تعاني من تقوير الباذنجان والكوسة وتأخذ وقت طويل وتكون كمية قليلة، يمكنك باستخدام أدوات بسيطة تحصلين على كمية كبيرة وفي وقت قصير وبدون تعب ولا مجهود، فنقدم لكِ سيدتي طريقة التقوير السريعة وتحضير أفضل المحاشي بالخلطة المفضلة.

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تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق سريعة لتقوير الخضار في وقت قصير وكميات كبيرة، خاصةً في المناسبات والعزومات، فتعد الطرق الآتية من أفضل الطرق السريعة والسهلة في تقوير الخضار، فالمقوار يأخذ الكثير من الوقت كما أنه ينجز كميات قليلة من الخضار، مما يجعل ربات البيوت تقوم بشرائه من المحلات ويكون جاهز فقط على الحشو، إليكِ طريقتين لتقوير المحاشي وهي:

تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام طرف الشوكة

تعتبر الشوكة من أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها في تقوير الخضار، فتساعدك في الحصول على الكوسة والباذنجان جاهزين للحشو، فمن خلال استخدام طرف الشوكة بدلًا من استخدام المقوار فتساعد في التقوير بشكل أسرع من المقوار وتقوير كميات كبيرة من الكوسة والباذنجان.

تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام سكين المائدة

يمكنك الاستغناء تماما عن المقوار واستخدام بدلًا منه السكين، فتقومين بتقشير كلًا من الباذنجان والكوسة وتقطيع رؤوسهم ثم غسل الخضار جيدًا بالماء، فتقومين باستخدام السكين لتحصلي على كوسة وباذنجان جاهزين على الحشو تماما، ومن خلال إعداد وصفة المحشي.

تقومين بإدخال طرف السكين في كلًا من الكوسة والباذنجان، ومن ثم تفريغ محتوى كلًا منهما، فالسكين تساعد على التخلص بشكل أسرع من المقوار من لب الكوسة أو الباذنجان، وإنجاز كميات كبيرة منهم.

لذلك يمكن استخدام أي طريقة من هذه الطرق حتى تقوم بتقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة.