نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية مضمونة لتفتيح لون البشرة 5 درجات ستجعلك بيضاء تماماً مثل الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة طبيعية مضمونة لتفتيح لون البشرة تواجه البشرة العديد من المشاكل التي تتسبب في تغيير لونها، وذلك نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة مما يؤثر عليها من ناحية النضارة والإشراق، حيث تريد معظم النساء أن تبدو دائماً بشرتها بيضاء وصافية بصرف النظر عن العمر، لذلك نبحث دائما عما هو جديد ومجرب لنقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة ومنحها بياض الثلج.

خلطة طبيعية مضمونة لتفتيح لون البشرة 5 درجات

تستخدم الكثير من النساء مستحضرات التجميل والكريمات باهظة الثمن، وذلك حتي تحصل علي بشرة بيضاء مثل الثلج

ولكن الإفراط في هذه المنتجات قد يسبب للبشرة مشاكل أخري مثل البثور وحب الشباب،

في حين أن الخلطات الطبيعية تكون أكثر أماناً وأكثر حفاظاً علي صحة البشرة.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم خلطة طبيعية مضمونة ومجربة لتفتيح البشرة 5 درجات بطريقة طبيعية وآمنة تماماً علي البشرة.

الخلطات الطبيعية بالرغم من أنها أكثر أمانا على البشرة إلا أنه يلزم الحذر عند البدء فى استخدامها على جزء صغير من الجلد للتأكد من أنه لا يوجد حساسية تجاه أي من المكونات المستخدمة فى البشرة.

خلطة صفار البيض والحليب البودرة

من المعروف أن البيض يحتوي علي بروتينات هامة جداً للبشرة تعمل على معالجة أنسجة الجلد التي قد تتأثر بحب الشباب وأشعة الشمس ويساعد على ترطيب البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وذلك لأنه يعمل علي تفتيح وتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة،

أما الحليب البودرة يحتوي علي خصائص طبيعية تعمل علي إزالة خلايا البشرة الميتة ويساعدها علي إنتاج خلايا جديدة صحية.

مكونات الخلطة وكيفية استخدامها علي البشرة

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

أولي الخطوات نقوم بغسل الوجه حتي نحصل علي بشرة نظيفة،

ثم نقوم بخلط المكونات حتي تمتزج وبعد ذلك نضع الخلطة علي الوجه لمدة 30 دقيقة،

ثم نزيل الخلطة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الخلطة 5 أيام متتالية حتي تحصلي علي أفضل النتائج،

وبذلك أكون قد قدمت لكم خلطة طبيعية لتفتيح البشرة 5 درجات وأرجو أن ينال المقال إعجابكم.