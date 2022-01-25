هيبقي حرير.. كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن يكون وصفة ممتازة من الممكن أن تكون هي الوسيلة الأفضل لتنعيم الشعر وترطيبه والحصول على خصلاته ناعمة ومنسدلة ومن دون أن تظهر أي تجاعيد على سطح الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة التي تتواجد فيها مكونات طبيعية مثل البانثينول مع بعض المكونات الأخرى حيث تعتبر نوعيات الكيراتين الطبيعي ومن أهمها كيراتين البانثينول من أكثر نوعيات الكيراتين والتي تتوفر فيها الكثير من المكونات الطبيعية والتي تعطي النعومة للشعر وتقي من التجعد.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن من أكثر نوعيات الكريمات التي من الممكن أن يعتمد عليها للحصول على الشعر خالي تماما من التجعد ويكون متواجد في الوصفة بهدف إكساب الشعر النعومة الفائقة حيث تعتبر خلطة من البانثيول من أهم الخلطات التي لا بد من تغذية الشعر بها حيث تعد تلك الوصفة مفيدة لاحتوائها على العديد من المواد المرطبة للشعر ومن أبرزها البانثيول حيث يعطي الشعر إمكانية التخلص تماما من التجعد والحفاظ على خصلات الشعر خالية تماما من أي مظهر خشن كما أن خصلات الشعر تحتاج للكثير من الفيتامينات والتي تتواجد بكريم بانثينول.

مكونات كريم البانثينول لفرد الشعر

من الممكن أن نقوم بعمل تركيبة البانثينول والتي تعد بمثابة كيراتين للشعر ومن الممكن أن يتم تركيبها باستعمال المكونات القادمة

ملعقتان من البانثينول كريم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التركيب لتلك الوصفة من خلال المزج الجيد ما بين مختلف المكونات ومن المفضل إحضار وعاء لإذابة الفازلين ومن ثم يذاب الكريم بشكل جيد معه فوق حمام مائي ومن ثم تتم الإضافة لبقية المكونات مع التقليب الجيد ما بين مختلف المكونات حتى نحصل على تجانس كل التركيبة مع بعضها البعض، والحصول على كريم يسهل تطبيقه على الشعر، وتدليك الشعر بالخليط للاستفادة من فوئده.