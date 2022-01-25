أسهل طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة المحبوبة من الأطفال.. وسر اللون والطعم في هذا المكون

أسهل طريقة عمل فطائر الطاسة، تتميز فطائر الطاسة بالطعم اللذيذ والرائع الذي يعشقه الجميع وخصوصاً الأطفال، وتفضل الكثير من السيدات عمل الفطائر لأنها سهلة التحضير ووجبة لذيذة يمكن تناولها فطار في الصباح أو وجبة عشاء، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل فطائر الطاسة في المنزل بكل بساطة.

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مقادير وخطوات عمل فطائر الطاسة

يوجد العديد من طرق فطائر الطاسة السريعة والبسيطة في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

نصف كيلو دقيق.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقتان كبيرة سمنة أو زبدة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق زيت.

كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير فطائر الطاسة