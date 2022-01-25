نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة المحبوبة من الأطفال.. وسر اللون والطعم في هذا المكون في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة المحبوبة من الأطفال.. وسر اللون والطعم في هذا المكون - ثقفني
أسهل طريقة عمل فطائر الطاسة، تتميز فطائر الطاسة بالطعم اللذيذ والرائع الذي يعشقه الجميع وخصوصاً الأطفال، وتفضل الكثير من السيدات عمل الفطائر لأنها سهلة التحضير ووجبة لذيذة يمكن تناولها فطار في الصباح أو وجبة عشاء، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل فطائر الطاسة في المنزل بكل بساطة.
طريقة عمل أجمل صينية بسبوسة تنافس أشهر محلات الحلواني.. بيتي طرية وبالمقادير المضبوطة والمكسرات حسب ذوقك
مقادير وخطوات عمل فطائر الطاسة
يوجد العديد من طرق فطائر الطاسة السريعة والبسيطة في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات
- نصف كيلو دقيق.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقتان كبيرة سمنة أو زبدة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق زيت.
- كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير فطائر الطاسة
- نقوم بنخل الدقيق ونضع علية البيكنج بودر وذرة الملح والسكر في وعاء ثم نقوم بوضع الماء الدافئ على الدقيق مع العجن باليد لمدة عشر دقائق ثم تترك ترتاح لمده ربع ساعة حتى تتمكن من العجن بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع السمنة والزيت في طبق، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قسمين ونفرد القسم الأول على الرخامة بالنشابة مع القليل من السمن والزيت حتى تصبح العجينة رقيقه ثم نقوم بوضع ملعقة من الزيت والسمن ونقوم بلم الفطيرة ثم تترك جانباً.
- والخطوة التالية هي أن نقوم بعمل الفطيرة الثانية بنفس الطريقة وتترك ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة جداً ممسوحة بالزيت ونفرد الفطيرة قليلًا حتى يصبح سمكها نصف سم تقريباً، ونضعها في الطاسة حتى تحمر ارضيه الفطيرة ونقوم بقلبها إلى الوجه الأخر حتى يحمر لونها أيضاً.
- حيث أنه نقوم بعمل الفطيرة الثانية بنفس الطريقة ثم نضعها في طبق التقديم ونقوم بوضع سكر البودر على الوجه، ويمكن تناول الفطيرة بالجبنة والعسل الأسمر والطحينة، وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ