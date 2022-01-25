أسرار التجار لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش

تخزين الطماطم من السنه للسنه من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد كل ربات البيوت على أن تقمن بالاحتفاظ بالطماطم لأطول فترة ممكنة بالمنزل ومن دون أن تكون الطماطم معرضة للتلف ومن خلال ما يأتي نوضح كيف لكل سيدة أن تقوم بالحفظ للطمطم في منزلها بحيث تكون سليمة وتصلح للاستهلاك طوال فترة الحفظ ومن الممكن أن نقوم بالاستعمال للطماطم طول فترة البقاء مخزنة بأي طريقة من الطرق المتاحة والتي من خلالها يتم الاحتفاظ بالطماطم لفترات طويلة دون أي فساد أو عطب وفيما يأتي أفصل طرق التخزين.

تخزين الطماطم من السنه للسنه

تخزين لثمار الطماطم من السنه للسنه من أكثر ما تبحث عن طرقه الكثير من ربات البيوت حيث تعد نوعيات ثمار الطماطم التي تصلح للطهي أو لعمل السلطة من بين أهم ما تحتاجه ربة المنزل وهذا ما يكون بشكل يومي، ومن الممكن أن تقومين بحفظ الطماطم التي تكونين بحاجة لها لأغراض الطهي المختلفة من خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي:

طريقة الحفظ بالفريزر

أفضل الطرق التي من الممكن أن تقومي من خلالها بالحفظ لثمار الطماطم وخلال وقت قصير ومن الممكن أن تتم تلك الطريقة من خلال التنظيف والغسل للطماطم مع عدم إزالة الجزء الأخضر المتواجد بأعلى الثمرة وهذا ما يساعد على زيادة مدة الحفظ للطماطم مع تفريز الطماطم بأكياس من البلاستيك وتستعمل عند الحاجة.

طريقة حفظ الطماطم بتحويلها لصلصة

من أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتنم الحفظ للطماطم بشكل جيد في البيت من دون أن تفسد وهذا ما يكون من خلال غسل الطماطم ووضعها بقدر ملائم حتى تتم تسويتها مع نصف كوب من الماء والتوابل المفضلة وبعد تسوية الطماطم يتم طحنها بالخلاط أو باستعمال هاند بلندر لعمل الصلصة، وبعد أن تبرد تعبأ ببرطمان محكم الغلق، ومن الممكن أن نضيف فوق الصلصة كمية من الزيت حوالي ملعقة وهذا ما يساعد في طول فترة حفظها، وتخزينها، ومن الممكن أن تحفظ بالثلاجة عند الحاجة.