أقوى خلطات تفتيح المناطق الحساسة وصفات أمنه و النتيجة مذهلة جدا ستدهشك

نجد أن تعاني كثير من السيدات والفتيات من وجود اسمرار في المناطق الحساسة الموجودة في الجسم لذلك سعت كل منهم إلى البحث عن أفضل الطرق الخاصة بالتفتيح وجعل هذه المناطق لونها مثل الورد لذلك سوف نوضح طرق تفتيح المناطق الحساسة والتخلص من السواد من خلال هذا المقال.

تفتيح الأماكن الحساسة

توجد كثير من الوصفات التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة وتوريدها وسوف نوضح أهم تلك الوصفات من خلال النقاط التالية:-

الوصفة الأولي وصفة الليمون والنشا:- أن هذه الوصفة بمثابة مقشر طبيعي تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد الجلد ولونه ونقوم باستخدام الوصفة من خلال إحضار نصف ليمونة وغمزها في النشا وتدليك بها الأماكن الحساسة وتترك حتى تجف وتغسل بالماء ويوضع مرطب بعد ذلك وتكرر مرتين أسبوعيا.

الوصفة الثانية ماء الورد:-

ملعقة من ماء الورد. ملعقة من العسل الأبيض. ملعقة نشا. ملعقة من لبن البودرة.

تبييض الاماكن الحساسة

يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدا حتى يصبح قوامها مثل الكريم نقوم بوضعها على الأماكن الداكنة لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطفها بالماء يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعين وسوف نلاحظ نتيجة جيده جدا.

الليمون والكركم

حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح الأماكن الداكنة بالإضافة إلى الكركم الذي يساهم في التخلص من أي بقع أو شوائب مكوناتها هي:-

٢ ملعقة من عصير الليمون المركز. ملعقة من الكركم. طريقة التحضير:-

يتم خلط المكونات جيدا ونقوم بوضعها على الأماكن المراد تفتيحها وتركها لمدة ١٥دقيقة ثم نشطفها بالماء ويتم وضع المرطب الخاص بينا بعد الانتهاء وتكرر مرتين أسبوعيا.

نصائح لتفتيح الأماكن الحساسة

سوف نتعرف على نصائح لتفتيح الأماكن الحساسة من خلال النقاط التالية:-