لن تصدقي معجزة زيت السمسم لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وملئ الفراغات طول ونمو بدون توقف

تحلم العديد من الفتيات والسيدات للوصول إلى شعر ناعم وطويل لأن الشعر يعد زينة وجمال كل إمرأة ، حيث نجد البعض من الفتيات والسيدات يعانون من مشكلة تقصف وقصر الشعر وخشونته وتظهر هذه المشكلات نتيجة الإستخدام الخاطئ لبعض الإستخدامات التي تعمل هذه الفتيات على إستخدامها ، ووجود هذه المشكلة تسبب لكل من يعاني منها العديد من الضيق والتعب النفسي بالإضاقة إلى العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها نتيجة هذه المشكلة ، ويبحثون هؤلاء الفتيات عن بعض الحلول التي تعمل على معالجة مشكلة تقصف وقصر الشعر والتمتع بشعر طويل وناعم ونجد الغالبية العظمي من الفتيات يلجأون إلى إستخدام بعض الطرق والوسائل التقليدية مثل المكواة والسيشوار ولكن هذان الجهازان يعملان على تقصف الشعر وتساقطه من الجذور لذلك كل من يقوم بإستخدام هذه الأجهزة لفرد الشعر نجد أنهم يعانون من مشكلة قصر الشعر التي لا يرغبون بها ، وتوجد هناك بعض الحلول الأخرى الشائعة مثل إستخدام الكيرياتين والبروتين اللذان يعملان على فرد الشعر وتطويله عن طريق حقن الشعر بحقن خاصة تحتوي على مواد كيميائية خطرة وشديدة الخطورة على خلايا المخ والتي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات عمل خلطة السمسم لتطويل الشعر

كوب واحد من السمسم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير