طريقة عمل الشعرية بالحليبة الشهية أحلي وجبة أكلة تدفئك في برد الشتاء سهلة التحضير

طريقة عمل الشعراية بالحليبة فهي من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، وهي يحبها الكثير من الأشخاص ويقبلون عليها، فيحبها الصغير والكبير، ويقبلون على شرائها من المطاعم، كما أنها تتميز بأنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على تدفئة الجسم في هذا البرد، كما أنها تحتوي على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، ويمكنكِ تحضيرها في المنزل في وجبة الفطار أو العشاء، وتقدم ساخنة أو باردة كما تفضلين ويفضل أولادك.

مكونات الشعرية

نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير الشعراية بالحليب الشهية، لا تحتاج إلى وقت طويل كما أن المكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ فقط اتبعي الخطوات الآتية: –

المكونات:

1 كأس ونصف من الشعيرية.

1 كيلو من الحليب.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 كأس سكر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند.

½ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل.

1 كأس من الماء.

1 علبة قشطة.

فستق أو بندق مجروش للزينة.

طريقة تحضير الشعيرية

وبالنسبة إلى طريقة تحضير الشعرية في المنزل تكون بالخطوات التالية: