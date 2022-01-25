نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشعرية بالحليبة الشهية أحلي وجبة أكلة تدفئك في برد الشتاء سهلة التحضير في المقال التالي
طريقة عمل الشعراية بالحليبة فهي من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، وهي يحبها الكثير من الأشخاص ويقبلون عليها، فيحبها الصغير والكبير، ويقبلون على شرائها من المطاعم، كما أنها تتميز بأنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على تدفئة الجسم في هذا البرد، كما أنها تحتوي على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، ويمكنكِ تحضيرها في المنزل في وجبة الفطار أو العشاء، وتقدم ساخنة أو باردة كما تفضلين ويفضل أولادك.
مكونات الشعرية
نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير الشعراية بالحليب الشهية، لا تحتاج إلى وقت طويل كما أن المكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ فقط اتبعي الخطوات الآتية: –
المكونات:
- 1 كأس ونصف من الشعيرية.
- 1 كيلو من الحليب.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 كأس سكر.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة جوز الهند.
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة.
- ½ ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل.
- 1 كأس من الماء.
- 1 علبة قشطة.
- فستق أو بندق مجروش للزينة.
طريقة تحضير الشعيرية
وبالنسبة إلى طريقة تحضير الشعرية في المنزل تكون بالخطوات التالية:
- ارفعي وعاء على النار ثم ضيفي الزبدة إلى أن تذوب.
- ضيفي الشعيرية وقومي بالتقليب باستمرار حتى يصبح لونها ذهبي.
- ضيفي إليها كأس الماء وقلبي ثم ضيفي كأس السكر وقلبي إلى أن يذوب السكر تمامًا.
- قومي بتغطية الوعاء واتركي على نار هادئة لمدة خمس دقائق.
- قومي بنزع الغطاء وتقليب الشعيرية ثم ضيفي إليها الحليب والهيل والقرفة وجوز الهند والفانيليا وقلبي جيدًا.
- اتركيها على النار لمدة ربع ساعة إلى أن يثقل الحليب.
- ضيفي القشطة وقلبي مرة أخرى.
- ارفعي الشعيرية من على النار وقومي بتوزيعها في الأطباق وزينها بالفستق أو البندق.
- قدميها في وجبة الفطار أو العشاء وبالهنا والشفا.
- طريقة صنع الشريعة بالحليب من الحلويات الشرقية اللذيذة واللذيذة ، وهي محبوبة من قبل كثير من الناس ويقبلونها ، الصغار والكبار يحبونها ، ويشترونها في المطاعم ، وتتميز بتقديم الجسد بالطاقة والنشاط ، ويعمل على تدفئة الجسم في هذه البرد ، ويحتوي أيضًا على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ، ويمكنك تحضيره في المنزل لتناول الإفطار أو العشاء ، وتقديمه ساخناً أو بارداً حسب رغبتك. يفضل الأطفال.
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