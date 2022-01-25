طريقة عمل الاندومى الشهى فى البيت احلى من الجاهز والطعم الخطير واللذيذ مع سر الخلطة

تعتبر طريقة عمل الاندومى فى المنزل من الطرق المفضلة. عن شراء الاندومى الجاهز حيث يمكن عمل الاندومى فى المنزل بطريقة صحية ومفيدة. دون التعرض لشراء الاندومى الجاهز وما يحويه من أضرار. وطريقة اعداد وتحضير الاندومى فى البيت من الطرق السهلة والبسيطة واللذيذة والشهية ايضا وتحتوي العديد من الفوائد. بخلاف الاندومى الجاهز الذى يحتوى على محسنات طعم. ويبحث الكثير عن افضل طرق عمل الاندومى فى المنزل. وسوف نذكر طرق عمل الاندومى فى البيت بخطوات سهلة وبسيطة ولذيذة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل الاندومي في البيت بالطعم اللذيذ والرائع

يعتبر الاندومى من الاكلات التى يقبل عليها الكثير وخاصة الشباب والصغار. ويحرصون دائما على شرائه جاهز من المحلات . ولكن يفضل اعدادة وتحضيره فى المنزل وذلك باتباع المقادير والخطوات التالية.

مكونات عمل الاندومى فى البيت

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتى.

حبتان من مكعبات مرق الدجاج.

ملعقة من الثوم البودر.

ثم ملعقة من البصل البودر.

مع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

ثم ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الملح.

مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة صغيرة من الكاري.

ثم ملعقة البابريكا.

مع ملعقة من بهارات اللحم او الفراخ.

رشة من الزعتر.

القليل من الزيت.

خطوات وطريقة عمل الاندومى فى المنزل

وضع كمية من الماء فى وعاء على النار حتى تغلى ثم اضافة الزيت و المكرونة وتقلب وتترك حتى تقارب على النضج.

بعد ذلك نقوم باضافة البصل والثوم والملح والزعتر والشطة والكارى والبابريكا والفلفل الاسود والكمون ومرق الدجاج وبهارات اللحم او الدجاج.

يتم الاستمرار فى التقليب بعض الوقت حتى تتشرب المكرونة من الخليط ويتم تسويتها جيدا.

ثم ترفع من على النار وبذلك يكون الاندومى جاهز للتقديم.

من خلال هذة الطريقة المميزة يمكنك اعداد وتحضير الاندومى فى المنزل دون الحاجة الى شراء الجاهز من المحلات. ويتم تقديمة الى افراد الاسرة من الصغار و الكبار حيث لا يحتوى اى اى مكونات اخرى مثل محسنات الطعم او المواد الحافظة. وتتميز وجبة الاندومى انها تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة.من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات وغيرها من العناصر الهامة والضرورية للجسم.