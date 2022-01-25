مقشر قوي لتقشير وتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والدهون المتراكمة والأسمرار والبقع في غضون دقائق

تقشير البشرة من أهم الأشياء التي تلتزم بها كل الفتيات لكي تحافظ على جمال بشرتها وتكون دائما ناعمة ونظيفة وخالية من المشكلات وأن التقشير لا يكون في الوجه فقط بل يتم تقشير الجسم أيضا، لأن قد تتراكم عليه أيضا خلايا الجلد الميتة والتي توجد بكثرة في المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني وكذلك في الركب والأكواع وذلك نتيجة الإهمال وعدم نظافة الجلد بإستمرار، فمن الضروري أن نقوم بتقشير أو بتنظيف الوجه بشكل دائم ومنتظم وهذا لأنها تتعرض كثيرا للعوامل البيئية فقد يتراكم عليها الأتربة والشوائب بكثرة، وهذا الأمر الذي يجعل البشرة داكنة ولها ملمس خشن وأيضا قد تظهر الحبوب نتيجة الإهمال في نظافة البشرة وعدم تقشيرها ولكي نستخدم الأشياء التي تساعد على التقشير لابد من إستعمال الأشياء المفيدة حتى لا نضر البشرة، لأنها حساسة جدا ومن الممكن أن تظهر بها بعض المشاكل التي يصعب علاجها فيما بعد لذلك من الإستخدامات الآمنة على الوجه هي إستعمال الماسكات الطبيعية.

مكونات ماسك السكر والعسل لتقشير البشرة

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك السكر والعسل لتقشير البشرة