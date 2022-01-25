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عمر شويل - جدة كيكة الشكولاتة الاسفنجية الهشة اعمليها في الخلاط - ثقفني
كيكة الشكولاتة الإسفنجية الهشة، تعتبر كيكة الشكولاتة الإسفنجية من الحلويات الغربية التى تنال إعجاب الأطفال وأفراد العائلة، كما يمكن إعدادها بالمنزل بسهولة و بمكونات بسيطة بقوام عالية وهشة وبوصفة سريعة.
مكونات كيكة الشكولاتة الإسفنجية:
- اثنان كؤوس من الدقيق الابيض.
- معلقتين من الكاكاو الخام.
- ثلاث بيضات.
- ثلاث معالق كبيرة من السكر.
- ربع كأس من الحليب.
- ربع كأس من الزيت النباتية.
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة كبيرة من الباكنيودر.
- كيس من الفانيلا.
- رشة ملح.
خطوات تحضير كيك الشكولاتة:
- أول خطوة تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لحين تحضير خليط الكيك.
- يدهن قالب الصينية بالزبدة ويرش بالقليل من الدقيق أو تجهز الصينية بورقة الزبدة.
- يجب نخل الدقيق الأبيض جيدا من أي شوائب للحصول على كيك ناجح وإسفنجي.
- يوضع في إناء كبير الدقيق المنخول والنشا مع بعض ونقوم بنخلهم مرة ثانية للحصول كيك هشة وعالية.
- وبعد ذلك ننخل الكاكاو الخام على الدقيق وكذلك الباكنبودر، ثم نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض مع رشة ملح بسيطة.
- يتم فصل صفار البيض عن البيض في وعائين مختلفين، ثم في وعاء بياض البيض نضيف السكر .
- يخفق بياض البيض والسكر بمضرب كهربائي جيدا، حتى يتضاعف حجم البياض ويصبح السكر ناعم ونكتسب قوام كريمي متماسك.
- ثم في وعاء الصفار نضيف الحليب والقليل من السكر والفانيلا، ونقوم بخفق هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزج الخليط بالمضرب الكهربائي.
- وبعد ذلك نضيف للخليط الزيت مع الخفق، ثم بالتدريج نضيف المكونات الجافة الدقيق مع الباكنبودر والكاكاو الخام.
- ثم برفق نقلب جميع هذه المكونات بملعقة خشبية من تحت لفوق حتى نحصل على مزيج متجانس.
- وبالتالى نضيف كريمة البياض لدقيق والصفار ونقلبهم مع بعض باتجاه واحد حتى نحصل على خليط الكيكة الإسفنجية.
- وأخيرا يسكب خليط كيك الشكولاتة في قالب الصينية المجهزة من قبل بورقة الزبدة.
- ثم يتم إدخال الكيك للفرن وهو ساخن مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة مع عدم فتح الفرن لكي تحصلي على كيكة عالية.
- نخرج كيكة الشكولاتة الإسفنجية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.
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