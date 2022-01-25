كيكة الشكولاتة الاسفنجية الهشة اعمليها في الخلاط

كيكة الشكولاتة الإسفنجية الهشة، تعتبر كيكة الشكولاتة الإسفنجية من الحلويات الغربية التى تنال إعجاب الأطفال وأفراد العائلة، كما يمكن إعدادها بالمنزل بسهولة و بمكونات بسيطة بقوام عالية وهشة وبوصفة سريعة.

مكونات كيكة الشكولاتة الإسفنجية:

اثنان كؤوس من الدقيق الابيض.

معلقتين من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات.

ثلاث معالق كبيرة من السكر.

ربع كأس من الحليب.

ربع كأس من الزيت النباتية.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الباكنيودر.

كيس من الفانيلا.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيك الشكولاتة: