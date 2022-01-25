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كيكة الشكولاتة الاسفنجية الهشة اعمليها في الخلاط

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عمر شويل - جدة كيكة الشكولاتة الاسفنجية الهشة اعمليها في الخلاط - ثقفني

كيكة الشكولاتة الإسفنجية الهشة، تعتبر كيكة الشكولاتة الإسفنجية من الحلويات الغربية التى تنال إعجاب الأطفال وأفراد العائلة، كما يمكن إعدادها بالمنزل بسهولة و بمكونات بسيطة بقوام عالية وهشة وبوصفة سريعة.

مكونات كيكة الشكولاتة الإسفنجية:

  • اثنان كؤوس من الدقيق الابيض.
  • معلقتين من الكاكاو الخام.
  • ثلاث بيضات.
  • ثلاث معالق كبيرة من السكر.
  • ربع كأس من الحليب.
  • ربع كأس من الزيت النباتية.
  • معلقة كبيرة من النشا.
  • معلقة كبيرة من الباكنيودر.
  • كيس من الفانيلا.
  • رشة ملح.

خطوات تحضير كيك الشكولاتة:

  1. أول خطوة تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لحين تحضير خليط الكيك.
  2. يدهن قالب الصينية بالزبدة ويرش بالقليل من الدقيق أو تجهز الصينية بورقة الزبدة.
  3. يجب نخل الدقيق الأبيض جيدا من أي شوائب للحصول على كيك ناجح وإسفنجي.
  4. يوضع في إناء كبير الدقيق المنخول والنشا مع بعض ونقوم بنخلهم مرة ثانية للحصول كيك هشة وعالية.
  5. وبعد ذلك ننخل الكاكاو الخام على الدقيق وكذلك الباكنبودر، ثم نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض مع رشة ملح بسيطة.
  6. يتم فصل صفار البيض عن البيض في وعائين مختلفين، ثم في وعاء بياض البيض نضيف السكر .
  7. يخفق بياض البيض والسكر بمضرب كهربائي جيدا، حتى يتضاعف حجم البياض ويصبح السكر ناعم ونكتسب قوام كريمي متماسك.
  8. ثم في وعاء الصفار نضيف الحليب والقليل من السكر والفانيلا، ونقوم بخفق هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزج الخليط بالمضرب الكهربائي.
  9. وبعد ذلك نضيف للخليط الزيت مع الخفق، ثم بالتدريج نضيف المكونات الجافة الدقيق مع الباكنبودر والكاكاو الخام.
  10. ثم برفق نقلب جميع هذه المكونات بملعقة خشبية من تحت لفوق حتى نحصل على مزيج متجانس.
  11. وبالتالى نضيف كريمة البياض لدقيق والصفار ونقلبهم مع بعض باتجاه واحد حتى نحصل على خليط الكيكة الإسفنجية.
  12. وأخيرا يسكب خليط كيك الشكولاتة في قالب الصينية المجهزة من قبل بورقة الزبدة.
  13. ثم يتم إدخال الكيك للفرن وهو ساخن مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة مع عدم فتح الفرن لكي تحصلي على كيكة عالية.
  14. نخرج كيكة الشكولاتة الإسفنجية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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