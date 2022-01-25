استعيدي جمال بشرتك واصغري 20 سنة بمكون إزالة التجاعيد وشد البشرة والتخلص من المسام الواسعة من أول أستخدام

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشكلة تواجد مسام الوجه لأن تواجد المسام في البشرة تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول وتسبب الكثير من الضيق للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة، ونجد أن الكثير من هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يحلمون للوصول إلى بشرة بيضاء وصافية وجذابة وموحدة وخالية من أي آثار غير مقبولة أو أي مسام لأن تواجد المسام في الوجه يمنع العديد من الفتيات بوضع المكياج عند المناسبات لأن إذا تم وضع هذه المستحضرات على الوجه الذي يوجد به مسام يجعل الفتاة تبدو بشكل غير مقبول.

بالإضافة إلى العديد من المشكلات التي تنتج عنها مثل ظهور حب الشباب وتجعد البشرة وغيرها من المشكلات الأخرى الغير مرغوبة، ونجد الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يعملون على البحث عن بعض الإستخدامات والطرق التي تعمل على إخفاء هذه المسام والتخلص منها، وتوجد هناك بعض الحلول الشائعة التي يلجأ إليها البعض من الفتيات وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إخفاء مسام الوجه عن طريق إستخدام أجهزة الليزر الضارة إستخدامها على البشرة لذلك يجب علينا أن نبتعد عن إستخدام هذه الإستخدامات الضارة وعلينا باللجوء إلى الإستخدامات البسيطة التي تعطي نتيجة مبهرة وجذابة ولا تتركزأي آثار ضارة على البشرة.

مكونات خلطة القضاء على مساهم الوجه

كمية من جل الصبار تناسب بشرتك.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من ماء الورد.

طريقة التحضير