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عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت العيد المقرمش على أصوله بطريقة صحية وناجحة وبطعم ألذ وأضمن من المحلات - ثقفني
بسكويت العيد من أكثر أنواع البسكويت التى لابد من وجوده في الأعياد وهي تكون عادة بالنسبة لأي شخص أن يتناول البسكويت في العيد لذلك يسمى بسكويت العيد، ونجد عدد من الناس يقومون بعمله في المنزل والعدد الآخر يفضلون شراؤه من المخابز أو من محلات الحلويات حيث أنه يباع بأعلى الأسعار لذلك الذي يتم عمله في البيت يكون إقتصادي.
مكونات بسكويت العيد
- ثلاثة كيلو من الدقيق الأبيض.
- كيلو واحد من السمنة البلدى أو الزبدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.
- كيلو وربع من السكر.
- سبع بيضات.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
- كوب واحد كبير من عصير البرتقال.
طريقة عمل بسكويت العيد
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به سبع بيضات ونضيف إليه كيلو وربع من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيله ونستمر في خلط المكونات حتى نتأكد من ذوبان السكر جيدا.
- ونحضر طبق كبير ونضع به خليط السكر والبيض والفانيليا ونضيف إليهم كيلو واحد من السمنة البلدى أو بشرط أن تكون مذابة ونقوم بتقليبهم مع بعض ثم نضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.
- وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض ولكن بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد ويتم عجنهم برفق حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ونقوم بوضع كوب واحد كبير من عصير البرتقال ويتم عجنها مرة أخري حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وتكون ناعمة.
- ونضع غطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح قليلا فنتركها حوالي ربع ساعة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم تجهيز الصواني وقومي بدهنها بالزيت بإستخدام فرشاة.
- وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم تسخينها جيدا وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل أصابع ومن الممكن أن نقوم بوضع كمية من العجينة في الكيس الحلوانى ويتم الضغط عليه ونضعهم في الصواني.
- وبعد إنتهاء كمية العجينة نضع الصواني في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق فقط حتى تكون باللون الذهبي ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يبرد.
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