بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت العيد المقرمش على أصوله بطريقة صحية وناجحة وبطعم ألذ وأضمن من المحلات

بسكويت العيد من أكثر أنواع البسكويت التى لابد من وجوده في الأعياد وهي تكون عادة بالنسبة لأي شخص أن يتناول البسكويت في العيد لذلك يسمى بسكويت العيد، ونجد عدد من الناس يقومون بعمله في المنزل والعدد الآخر يفضلون شراؤه من المخابز أو من محلات الحلويات حيث أنه يباع بأعلى الأسعار لذلك الذي يتم عمله في البيت يكون إقتصادي.

مكونات بسكويت العيد

ثلاثة كيلو من الدقيق الأبيض.

كيلو واحد من السمنة البلدى أو الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

كيلو وربع من السكر.

سبع بيضات.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال.

طريقة عمل بسكويت العيد