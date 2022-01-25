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عمر شويل - جدة أفضل مقشر للبشرة ويزيل الجلد الميت والتجاعيد ويمنحك بشرة متوهجة، يعد الوجه جزء رئيسي من علامات الجمال لدي المرأة ولذلك يحتاج إلي عناية واهتمام بشكل دائم، وهذا لحمايته من تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تجعل الوجه شاحب وتسمح بظهور الحبوب والتجاعيد، ولذا يجب تقشير وتنظيف البشرة بصفة منتظمة وتتعدد المنتجات الكيميائية التي تستخدم لتقشير البشرة إلا أنها ضارة للغاية، كما تتسبب في تهيج واحمرار الجلد ولهذا يمكنك استبدالها بمواد طبيعية آمنة وفعالة وتوفر لك النتيجة المطلوبة لبشرة صافية ونقية.

مقشر طبيعي للبشرة ويعمل علي التخلص من الجلد الميت وتجاعيد الوجه

إن تقشير البشرة من أهم الأمور التي تحرص عليها الكثير من الفتيات والسيدات للحفاظ علي نضارة الوجه.

حيث تتعدد فوائد التقشير من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز الكولاجين في البشرة ويزيد من مرونة الجلد.

ولكن تواجه البشرة بعض العوامل مثل أشعة الشمس أو استخدام مستحضرات التجميل الرديئة مما تتسبب في جفافها.

ولهذا تبحث أغلب النساء عن أفضل مقشر منزلي للبشرة ويحافظ عليها من الحبوب والتجاعيد ويمنحك بشرة الأطفال.

مقشر السكر وجل الصبار لإزالة الجلد الميت وتجاعيد الوجه

يعتبر السكر من أفضل أنواع المقشرات التي تساعد علي التخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة من العمق.

حيث يحتوي علي أحماض هامة لإزالة الشوائب وعلاج الخطوط وتجاعيد البشرة.

ويساهم جل الصبار في تنظيف وتقشير الوجه لاحتوائه علي إنزيمات تساعد في مقاومة التجاعيد.

كما يقوم بعلاج جفاف البشرة وتوفير الترطيب اللازم لها وتغذيتها بشكل جيد.

مكونات مقشر للبشرة

ملعقة صغيرة من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

بضع قطرات من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام