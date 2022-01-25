طريقة عمل بسكويت الزبدة أو بسكوت الدايب في البيت.. أفضل تحلية مع كوب مشروبك المفضل

طريقة عمل بسكويت الزبدة أو بسكوت الدايب، البسكويت أحد المخبوزات الخفيفة والسهلة و تتعدد أشكاله وأحجامه ومنها السادة والمحشية وتتوافر أنواعه المتعددة في المحلات والإفراج ولكن تقوم سيدة المنزل بإعداده في المنزل بكل سهولة لأطفالها ومعا سوف نتعلم معا إعداد نوع بسكويت سهل، هش، طرى وخفيف والبسكويت يحبه الصغار والكبار ويتناولون مع وجبات الإفطار أو مع كوب من الشاي.

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مقادير بسكويت الزبدة الدايب

بدلا من شراء بسكويت الزبدة المفضل لكل جميع الأشخاص سوف نقوم بإعداده معا بمكونات بسيطة وهى المكونات التالية:

الزبدة مقدار 100 جرام.

الدقيق ثلاث أكواب .

فانيليا نصف ملعقة كبيرة.

البيكنج بودر ملعقة كبيرة.

الزبدة مقدار علبتين أو كوبين.

البيض ثلاث حبات اختياري يمكن الاستغناء عنهم.

كيفية إعداد بسكويت الزبدة مثل المحلات

باتباع قليل من الخطوات البسيطة السهلة سنحصل معا على نوع من افضل أنواع البسكويت اللذيذة

يكسر البيض في إناء عميق ويتم ضربه جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. يضاف إليه الفانيليا ويفضل السائلة لأنها ذات مذاق أقوى مع استمرار الخفق. يوضع معهم السكر مع الضرب المستمر حتى يذوب تماما. يخفق معهم الزبدة والزبدة ويخفقوا جيدا للحصول على سائل سميك القوام. يضاف الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على عجينة لينة ذات قوام متماسك. تفرد العجينة على سطح نظيف ويتم تشكيلها حسب الرغبة ويمكن استخدام القطاعات ذات رسومات الأطفال المحببة لديهم . يدخل فرن مسخن مسبقا وشغالة من أعلى ومن أسفل على درجة حرارة هادئة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي المطلوب. يخرج ويترك حتى يبرد يتم حفظه في علبة ذات غطاء للحفاظ عليه.

وفي النهاية والخطوة الأخيرة يقدم في وجبات الإفطار صباحا او إلى جانب الشاي أو القهوة في أي وقت وبالهنا والشفا.