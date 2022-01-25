لو بتحبي تغير ديكور بيتك كتير، فإنتي أكيد عارفه قد إيه شغل الديكور مُكلف، لكن التجديد والإبداع في البيت والديكور مش شرط يبقى بفلوس كتير ومش لازم تشتري جديد عشان تلاقي النتيجة المُرضية من التغيير اللي إنتي عاوزاه، لو بتنقل لمكان جديد أو بس بتجدد بيتك، دي بعض النصايح اللي تقدر تعملها عشان تحسي بالتغيير.. اعرفي إزاي تجددي بيتك من غير فلوس كتير

تغيير وتطوير.. اعرفي إزاي تجددي بيتك من غير فلوس كتير

التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير

ممكن تختاري القطع المحببة ليكي وتبدأي تغيري في مكانها أو شكلها أو حتى لونها، وده هيديها طابع مختلف عن اللي كانت عليه، وهيديها شكل مميز وخاص بيكي إنتي وبشخصيتك، ممكن كمان تختاري قطع الديكور القديمة أو المستهلكة وتصلحيها وتغيري في شكلها وترجع زي ما كانت جديدة بدل ما ترميها وتضطر تشتري غيرها، “في بعض الأحيان بيكون مجرد نقل قطعة من الأثاث أو الديكور من حيطة لحيطة تانية كافي عشان تحس بالتجديد ووسع المكان”، بص حواليك شوف إيه ممكن تغيير مكانه، أو شكله، أو لونه هيعمل فرق متناسق ومريح واعرف إن التغيرات القليلة في الديكور والاكسسوارات بتعمل فرق كبير في شكل البيت.

الدهانات الموفرة وصديقة البيئة



دوري على دهانات صديقة للبيئة، بتبقى أقل سعر وأقل ضرر من الدهانات البلاستيكية اللي بتعمل حاجز على الجدار وبتحبس الهواء وممكن إنها تسبب عفن فيه، وركزي على دهن جدار أو لوحة جدارية واحدة عشان تقللي الميزانية، وممكن تدوري على الألوان المناسبة ليك وعلى أفكار أكتر في “Instagram و Pinterest”.

اللمسات الأخيرة المستدامة

حاولي تركزي على الجودة قصاد السعر، لو عندك حاجة جودتها كويسة بس مستهلكة الأفضل إنك تجددي فيها وتخليها معاصرة أكثر ومناسبة للشكل النهائي اللي أنتي عايزه، عن إنك تشتري حاجة جديد رخيصة ولكن جودتها مش كويسة أو هتبوظ وتترمي بسرعة، ممكن كمان تدمجي العناصر الطبيعية والنباتات والزرع عشان تغيري شكل البيت والديكور وتضيف لمسة مريحة وطابع مميز.

السهولة والبساطة

ابدأي بتغيير الحاجات الصغيرة زي ورق الحائط، اللي ممكن يتغير بعد كام سنة لأنه ممتع وبيدي بهجة وتغيير في المكان، وممكن تضيفي مخدة جديدة بطابع مختلف، وكمان الستاير من الحاجات البسيطة والسهل تغييرها لكنها بتعمل فرق في الشكل النهائي.