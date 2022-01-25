ب4 كوب دقيق أعملي بسكويت النشادر الهش الخفيف بمكونات مظبوطة ألذ وأضمن من محلات المخبوزات

يعد بسكويت العيد من احلى الحلويات الخفيفة والمحببة للصغار والكبار، ونقوم بإعداده في المنزل بسهولة وسرعة، ويقدم في العيد على الفطور مع الشاي، و نقوم بتقديمه مع الكعك والبيتي فور والغريبة، حيث تحرص الأمهات على عمل حلويات العيد لأسرتها في المنزل، حيث يعد باكثر من طريقة النشادر والبرتقال والشيكولاتة، واليكم بعض الطرق اللذيذة له.

طريقة بسكويت النشادر

المقادير

٤ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

٢ كوب ونصف زبدة لينة.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشادر.

٥ بيضات.

كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في وعاء نقوم بإضافة الحليب ويرفع على النار حتى الغليان وعند الغليان نضع النشادر ثم يرفع من على النار ويترك جانبا ليبرد تماماً.

في وعاء نقوم بخفق الزبدة مع السكر جيدا حتى يتكون خليط سائل ناعم فاتح اللون.

نضع البيض واحدة تلو الأخرى ونضع الفانيليا ونخفق جيدا حتى تختلط بباقي المكونات.

نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر ونخفق المكونات جيدا.

نقوم بإضافة الحليب المخلوط بالنشادر تدريجياً حتى تتجانس مع المكونات وتتكون عجينة طرية.

نقوم بتغطيتها بكيس من البلاستيك او منشفة نظيفة وتوضع في الثلاجة ٢٠ دقيقة.

نقوم بتحضير ثوانى الخبز وتقوم بتقطيع البسكويت باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني.

يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة ليأخذ اللون الذهبي.

يترك جانبا ليبرد ويقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب كاكاو خام.

٢ كوب الا ربع زبدة.

كوب سكر بودر.

٥ بيضات.

نصف كوب حليب.

فانيليا.

بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:–