طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بمقادير ناجحة أحلى من الجاهزة

بسكوت النشادر ، من المخبوزات الناعمة الجميلة التي تمتلك قوام هش وخفيف، وهو سريع التحضير ومكوناته توجد في كل منزل، وتسطيع الكثير من الأمهات القيام بصنعه بكل سهولة بدل من شراء المخبوزات الجاهزة التي لا نضمن نظافتها، كما يمكن إضافة بعض النكهات الجميلة مثل نكهة البرتقال والكاكاو التي تجعل طعمه مميز ورائحة جميلة تجذب الناس إليه، وسوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناجحة بكل سهولة بالمنزل، من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بمقادير ناجحة أحلى من الجاهز بكتير.

مكونات بسكوت النشادر الهش

يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمنة.

٥ حبات من البيض.

ثلاث أكياس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوب كبير من السكر.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بمقادير ناجحة أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، والبيض، والسمنة، والفانيليا ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي قوام وفاتح. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والخل والحليب، ثم نخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر ونقلب بواسطة اليد حتى يتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح قليلا، ثم نحضر ماكينة البسكويت ونضع العجين بها ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع البسكوت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكوت علي طبق التقديم ونقدمه بجانب المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت النشادر الهش

سوف نقدم لكم بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها وهى كالتالي:-