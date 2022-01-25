طريقة عمل حلى الحليب والقهوة بمكونات متوفرة بالمنزل وبطريقة سهلة للغاية

حلى الحليب والقهوة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمميزة والتي يمكن إعدادها بالمنزل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الحليب والقهوة.

مكونات حلى الحليب والقهوة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها تعد في وقت بسيط، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من الحليب.

أربع ملاعق كبار من السكر.

كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين كبار من الشوكولاتة القابلة للدهن (النوتيلا).

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الحليب والقهوة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كوب الماء وكوب الحليب والثلاث ملاعق من النشا والسكر ونصف ملعقة الفانيليا.

ثم نقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضعهم على النار الهادئة حتي يبدأ الخليط في الغليان ونستمر في التقليب في أثناء ذلك.

وبعدما يبدأ في الغليان نقوم برفع الخليط من على النار ونقسم الكمية إلي ثلاثة أقسام متساوية.

ونضع في أحد الأقسام ملعقة القهوة سريعة الذوبان وفي قسم آخر ملعقتي النوتيلا ونقلبهم جيدا والقسم الثالث نتركه بدون أي إضافات.

بعد ذلك نقوم بجلب أطباق زجاجة عميقة ونضع فيها طبقة من الخليط الذي بالنوتيلا، ثم طبقة من الخليط الذي بدون إضافات.

ثم طبقة من الخليط الذي بالقهوة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الأطباق في الثلاجة حتي تبرد ويقسو قوامها.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص القهوة

المكونات

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقتين كبار قهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبار سكر.

نصف كوب حليب أو ١٠٠ مللي.

أقل من نصف كوب زيت.

طريقة التحضير