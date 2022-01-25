أعملي البرجر البيتي على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية من غير ما يكش ولا يفك وبطعم لذيذ

يعتبر البرجر من الوجبات السريعة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، يتهافتون عليها عند الخروج من المنزل ويعتبرونها فسحة لطيفة بوجود البرجر، يعد البرجر من اللحم او الفراخ حسب الرغبة، ويعتبر اللحم والفراخ مصدر هائل للبروتين لأنه مفيد لصحة الأطفال والكبار، حيث يباع البرجر بكل المحال التجارية والأسواق ويكون باهظ الثمن وغير آمن، وتحرص كل أم مصرية على صحة أسرتها فقررنا القيام بطريقة عمل البرجر بالمنزل باللحم والفراخ للتعرف على سهولة عمله وباقل التكاليف.

طريقة تحضير برجر اللحم

المقادير:-

كيلو من اللحم المفروم.

٢ ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نضع اللحم المفروم والبصل المفروم ونقلب جيدا.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر.

نقلب كل المكونات للحصول على عجين متماسك.

نقوم بفرد كيس بلاستيكي ونقوم بوضع قطعة من اللحمة على الكيس ونضع كيس اخر بلاستيكي وتضغط بالنشابة حتى يصبح سمكها متوسط.

نقوم بتسخين المقلاة ونضع البرجر وقليه في الزيت.

يقدم على طبق التقديم وبجانبه كورات من الخبز الكيزر اللذيذ.

يقدم في صورة سندوتشات يقطع الكيزر إلى نصفين ثم ناخذ اول نصف نضع صوص المايونيز وبعدها ورقة خس وبعدها نضع قطعة من البرجر وعليه شرائح طماطم وبصل حلقات.

طريقة عمل برجر الفراخ

المقادير:-

نصف كيلو من صدور فراخ مخلية.

٢ ثمرة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الثوم بودر والبصل البودرة.

طريقة التحضير:-