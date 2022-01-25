حضري الفطير المشلتت المصري الفلاحي مورق ولذيذ

الفطير المشلتت المصري، الفطير الفلاحى الملشتت هو من أشهر الفطائر المعروفة بجمهورية مصر العربية، ويتناوله الكثير من الناس لكن الأغلبية يقدمون على شرائيه جاهز من المحلات، و تختلف طريقة صنع الفطير يمكن عمل الفطير بحشوة الجبنة أو القشطة أو الكريمة كما يمكن تحضيره سادة، ولهذا سوف نتعرف على بعض الخطوات لعمل الفطير السادة بالعسل بطريقة ناجحة ومذاق شهى و روعة.

مقادير الفطير المصري:

كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس من السمنة بلدي.

كأس من الزيت النباتية.

ملعقة صغيرة من ملح.

ماء دافئ.

عصا النشابة لفرد العجينة.

صوانى للخبز أو صاك معدنى.

خطوات تحضير الفطير المشلتت:

في وعاء نضع الدقيق الأبيض والقليل من الملح والماء الدفئ، ثم نقوم بعجن المكونات مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة. تترك العجينة ترتاح مدة ساعة على الأقل حتى نحصل على عجينة ناعمة ويرتفع حجمها ضعفين. وبالتالى نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع دائرية كبيرة، ثم نتركها مرة أخرى ترتاح فى وعاء ونغطيها. ثم نقوم برش القليل من الدقيق على طاولة كبيرة، ثم نديب السمنة الفلاحى وبالتالى نقوم بفرد العجينة بالنشابة. يجب فرد العجينة على شكل دائري حتى يصبح لدينا سمك العجينة رفيع جدا وكبيرة. ثم نقوم بدهن العجينة بالزيت و السمنة الفلاحى على سطح العجينة. وبعد ذلك نطبق العجينة حتى نحصل على شكل مستطيل، ثم نضعها على جانب ونفرد باقي العجينة. ثم نقوم بفرد عحينة ثانية ونضع عليها العجينة المستطيلة المدهونة بالسمنة والزيت النباتية. وبعد ذلك نقوم بتكرار العملية مع العجينة كلها بفردها ووضعها في عجينة أخرى. وأخيرا ندهن صينية الخبز بالقليل من السمنة ونضع فيها العجينة ونقوم بفردها على حجم الصينية أو الصاك المعدنى. يجب تسخن الفرن على درجة حرارة عالية ويجب تركه يسخن تماما، ثم نضع صينية الخبز داخلها. يجب مراقبة الفرن حتى نحصل على فطير مشلتت محمر، ثم نخرجها ونكرر الطريقة مع باقي العجينة.

طريقة تقديم الفطير:

الفطير المشلتت الفلاحى يجب تناوله ساخن إلى جانب العسل الأسود والطحينة أو مع الجبنة القديمة أو بالمربة و بالهنا والشفا.